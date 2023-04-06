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15 пассажиров рейса, совершившего вынужденную посадку в Алматы, отказались покидать борт

15 пассажиров отказались покидать борт Фото: Zakon.kz
Рейс Актау – Шымкент совершил вынужденную посадку в Алматы. 15 пассажиров отказались покидать борт. В авиакомпании их назвали "деструктивными" и заверили, что на данный момент ситуация уже разрешилась, сообщает Zakon.kz.

Рейс KC7578 Актау - Шымкент, совершил вынужденную посадку в городе Алматы, по причине ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Шымкент, передает пресс-служба FlyArystan.

В авиакомпании отметили, что причина рейса произошла не по вине авиакомпании.

"Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, мы предоставили пассажирам рейса KC7578 Актау - Шымкент горячее питание и прохладительные напитки". Пресс-служба FlyArystan

В сообщении авиакомпании также говорится, что по прилету в Алматы 15 деструктивных пассажиров отказались покидать самолет, в связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать ЛОВД.

Что именно произошло на борту, не указывается.

"Информируем, что рейс КС7578 Актау - Шымкент, вынуждено приземленный в Алматы, на данный момент готовится к вылету, проблемы с деструктивными пассажирами устранены". Пресс-служба FlyArystan

Авиакомпания информирует, что аэропорт Шымкента готов принимать рейсы.

Борт КС7578 Актау - Шымкент, вынуждено приземленный в Алматы, вылетел в Шымкент в 23:02 по местному времени.

26 марта вылетевший из Актобе самолет совершил вынужденную посадку в Атырау.

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