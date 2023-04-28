Кошанов предложил принять план реализации программы "Видение тюркского мира – 2040"

Сегодня, 28 апреля председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в ХІІ пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран. Мероприятие проходит в столице Турции Анкаре под названием "Парламентская дипломатия для справедливого мира: энергетика, миграция, продовольствие".

День начался с заседания Совета ТюркПА, на котором встретились главы парламентов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции, входящих в организацию. Спикер Мажилиса выразил благодарность турецкой стороне за гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне.

В этом году Парламентской Ассамблее Тюркоязычных стран исполняется 15 лет. За это время была проведена большая работа. Ассамблея показала себя как эффективная межпарламентская диалоговая площадка с большим потенциалом.





Фото: пресс-служба Мажилиса РК





На заседании совета главы делегаций обсудили ряд организационных вопросов. В торжественной обстановке статус председательства в ТюркПА был передан от председателя кыргызского парламента главе турецкого парламента.

Затем состоялось ХІІ пленарное заседание стран-членов ТюркПА. В нем, помимо делегаций, также приняли участие глава парламента Туркменистана и представитель парламента Венгрии, имеющего статус наблюдателя. Председатель Олий Мажлиса Сената Узбекистана принял участие в заседании в режиме онлайн.

Участники обсудили важные вопросы, касающиеся перспектив взаимодействия стран тюркского мира. Ерлан Кошанов отметил, что благодаря сотрудничеству, основанному на взаимном доверии и дружбе, укрепляется единство тюркских народов и растет их авторитет в мировом сообществе.

"Полтора месяца назад в Анкаре состоялся внеочередной саммит Организации тюркских государств. Там главы государств приняли важные решения, направленные на дальнейшее укрепление взаимодействия между нашими братскими странами. И мы, парламентарии, должны объединить наши усилия для реализации этих решений", – сказал спикер Мажилиса.





Фото: пресс-служба Мажилиса РК





Делегаты также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в сферах энергетики, миграции и продовольствия, заявленных в повестке дня.



Ерлан Кошанов в своем выступлении акцентировал внимание на важности усиления энергетической и продовольственной безопасности. Также глава казахстанского парламента предложил организовать специальную научно-практическую конференцию ТюркПА для развития сотрудничества в миграционной сфере.

Спикер Мажилиса заявил, что Казахстан поддерживает дальнейшее развитие тюркской интеграции.

"В октябре этого года 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств пройдет в Туркестане – священной колыбели тюркского мира. Считаю, что на нем нам необходимо совместно со всеми тюркскими объединениями принять план мероприятий по реализации программы "Видение тюркского мира – 2040", – сказал Ерлан Кошанов.





Фото: пресс-служба Мажилиса РК





По итогам заседания участники приняли Анкаринскую декларацию.

Следующее ХІІІ собрание ТюркПА запланировано в Азербайджане в 2024 году.

"Перспективы тюркского мира – 2040" – уникальная программа, способствующая укреплению отношений между тюркоязычными народами. Она была подписана главами тюркских государства в Стамбуле в 2021 году. В документе изложены долгосрочные цели тюркоязычного сообщества. Он направлен на укрепление сотрудничества в таких областях, как торговля, транзит, энергетика, зеленая экономика, туризм, инвестиции, малый и средний бизнес.





Фото: пресс-служба Мажилиса РК



