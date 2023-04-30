Мир, май, пикник: как организовать идеальный отдых на природе

1 мая казахстанцы отмечают День единства народа. При пятидневной рабочей неделе будет три выходных. Продолжительные выходные – прекрасная возможность выбраться на пикник. Как его сделать идеальным и откуда пришла эта традиция, выясняла редакция Zakon.kz.

Не все знают, что праздник Первого мая имеет языческие корни. Дело в том, что месяц май был назван в честь богини Майи, богини земли и плодородия, которой поклонялись жители Древней Италии. После вспахивания земель и посева люди торжественно отмечали первый день мая, чтобы их весенний труд не пропал зря.

Первомай в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня. Первыми с требованием восьмичасового рабочего дня выступили рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. С тех пор этот праздник в Австралии стал ежегодным. По образцу рабочих Австралии 1 мая 1886 года анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций.

В России 1 мая тесно связано с возникновением маёвок, представлявших собой пикники. Эта традиция празднования на природе была распространена еще в дореволюционной России. В целях конспирации под видом маёвок проводились нелегальные собрания рабочих, устраиваемые за городом в день 1 мая. Маёвки преследовались царской полицией. После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным. В этот день проводились демонстрации трудящихся и военные парады. На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили "маёвки" — только уже без гонений со стороны властей.

В Казахстане с 1996 года 1 мая отмечается как праздник единства народа Казахстана. Как правило, казахстанцы тоже не представляют эту дату без отдыха с семьей или друзьями на природе.

Куда пойти?

Первый шаг для тех, кто собирается устроить идеальный пикник, – узнать прогноз погоды, которая имеет свойство быстро меняться. На случай осадков захватите с собой тент или дождевики. Если прогноз оставляет желать лучшего, а пикник отменять не хочется, заранее присмотритесь к местам с беседками или крытыми зонами отдыха.

Очень важно выбрать правильное место. Пикник может стать частью небольшого путешествия или оригинальной идеей для обеденного перерыва.

Загородный лес – вариант для тех, кто любит уединение и хочет провести время в компании друзей и родных без большого количества соседей-отдыхающих. Но есть минус – возможно, до самых красивых и спокойных мест будет тяжело добраться.

Если соберетесь готовить на природе, заранее узнайте, можно ли разводить в выбранном месте огонь. В некоторых загородных зонах отдыха заранее установлены мангалы, так что не придется брать дополнительное снаряжение.

Что взять с собой

Самый простой вариант для пикника – устроиться на подстилках, подушках или туристических ковриках. Складные кемпинговые столы, стулья и гамак добавят уют и точно помогут расслабиться, но вам понадобится большой рюкзак, чтобы их унести.

Возьмите с собой две скатерти. Сначала постелите на траву непромокаемую в качестве подложки, сбрызните ее средством, отпугивающим насекомых, затем разверните красивую скатерть из натурального материала.

Обязательно возьмите влажные салфетки и мешки для мусора. Чтобы и вы, и площадка для пикника оставались чистыми.

Не отправляйтесь на отдых без питьевой воды. Берите с запасом, из расчета 1-2 литра на человека.

Посуда и приборы. Чашки, ложки, вилки, ножи, тарелки, не забудьте штопор. Пикник станет эстетически приятнее и экологичнее, если вы откажетесь от одноразовой посуды. Набор многоразовой посуды для пикников придаст эстетики трапезе. Позаботьтесь о продуктах заранее: помойте и нарежьте овощи, приготовьте сырные и мясные закуски, замаринуйте мясо. Иногда достаточно взять с собой из дома сэндвичи, мясные и сырные нарезки и свежие фрукты. По возможности сложите все в многоразовые контейнеры, чтобы не искать после пикника бак с мусором.

Даже на отдыхе необходим минимальный набор медикаментов. В вашей аптечке должны быть солнцезащитный крем, пластырь, бинт, перекись водорода, болеутоляющее, таблетки от аллергии и заживляющая мазь.

Чем заняться

Можно взять с собой классическую "Монополию" или "Твистер". Перед пикником зайдите в магазин для игр и выберите то, что понравится вашей компании.

Не забывайте про нестареющие и знакомые с детства "Крокодил", "Фанты" и "Испорченный телефон". С возрастом эти игры становятся только веселее.

Никто не отменял активные игры. Волейбол, футбол, "вышибалы" или "горячая картошка". Главное – взять хотя бы один мяч. Не забудьте про досуг детей. Предложите им создать своего персонажа из природных материалов, найденных рядом. Можно захватить с собой пластилин, мелки для рисования или водяные пистолеты.

Для идеального отдыха на природе компания нужна не всегда. Используйте любую возможность побывать на свежем воздухе. Пикник благотворно скажется не только на вашем настроении, но и на здоровье.