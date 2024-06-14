Идеальный пикник на природе: что взять и как организовать

Летом особенно хорошо провести выходные на природе. Как выбрать отличное место для пикника, что взять с собой, рецепты простых закусок и в какие игры можно поиграть на отдыхе – в материале Zakon.kz.

Что взять с собой на пикник

Список во многом будет зависеть от места, выбранного для пикника, и программы для досуга. В целом, большинство пунктов из перечня ниже подходят для любых вариантов.

Необходимое оборудование и принадлежности

Скатерти. Лучше взять с собой на пикник две скатерти. Одна – из непромокаемого материала, ее можно стелить прямо на землю или траву. Вторая – красивая скатерть из хлопка и льна, на которую затем будет расставляться посуда и еда.

Пледы, коврики и т.д. Предметы из текстиля, пригодные для того, чтобы участники пикника могли уютно устроиться вокруг стола.





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Посуда. Лучше взять с собой на пикник традиционные тарелки, фужеры, бокалы и приборы, чем одноразовые. Застолье, сервированное такой посудой, создаст атмосферу изысканности и комфорта. Хорошо, если была куплена специальная сумка для пикника, где утварь может разместиться при переноске. Другой вариант – сумка-холодильник, в состав которой входит комплект посуды для пикника.



Продукты и напитки

Питьевая вода. Практика показывает, что позаботиться о питьевой воде лучше заранее. Количество воды должно быть достаточным, чтобы ее хватило не только для питья, но и помыть продукты, руки и потушить угли/дрова у гриля. Обычно берут воду из расчета 1-2 литра на человека.

Напитки. Можно сварить кофе или чай и перелить в термос. Прохладительные напитки и соки лучше держать в специальной термосумке или термоконтейнере со льдом.

Продукты. Лучше заранее подготовить продукты к застолью на пикнике: помыть и порезать овощи, приготовить закуски из мяса, рыбы, сыров и овощей. Замариновать мясо для шашлыка. Все приготовленные блюда сложить в контейнеры для еды и проследить, чтобы до сервировки они находились постоянно в холоде.





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Выбор приспособлений и оборудования для пикника будет зависеть от имеющих принадлежностей и месте, где планируется отдых. К примеру, в Казахстане давно существуют вокруг крупных городов специально оборудованные площадки для пикника, которые можно арендовать.

Гриль, переносной мангал. Гриль и мангал бывают небольшого размера и легко помещаются в багажнике машины. Оборудование можно взять с собой вместе с дровами или углями для жарки. Плюс гриля – не нужны шампуры, а блюда готовятся на решетке.

Тент или зонт. Не всегда можно найти хорошее место для пикника в тени деревьев, поэтому без тента или зонта не обойтись.

Мини-аптечка. С собой на пикник стоит взять лекарства, которые принимаются по назначению врача постоянно, а также средства от головной и зубной боли, перекись водорода, бинт, пластырь и средство от аллергии. Обязательно нужно иметь в аптечке спрей от насекомых и крем от/для загара.

Влажные и бумажные салфетки, мешки для мусора. Салфеток на пикниках много не бывает, поэтому лучше запастись с избытком. Брать с собой лучше два варианта салфеток – влажные и обычные бумажные. Как правило, под мусор используют пакеты, в которых находились продукты и напитки для пикника. Случается, что их недостаточно, поэтому лучше взять еще пару больших специальных пакетов под мусор.

Инвентарь для игр и спорта. Ракетки для бадминтона, тарелку-фрисби, мяч, настольные игры и пр.

Аккумулятор для зарядки. При наличии хорошо взять с собой внешний аккумулятор (пауэрбанк) для зарядки телефона.





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Что приготовить на пикнике

Закуски для пикника на скорую руку

Можно приготовить простые закуски для пикника дома заранее и взять с собой в контейнерах. Это отличный вариант утолить голод по приезде на место, пока будет готовиться мясо или рыба на гриле.

Оригинальные бутерброды из лаваша

Вкусная закуска с различными начинками получается из лаваша. Начинить лепешку можно смесью из нарезанных соломкой овощами, зеленью и сыром. Другой вариант – мясной. В качестве начинки можно использовать ветчину, сыр, маринованные шампиньоны и немного зелени. Третий вариант – сырный. Сыр порезать кубиками, добавить мелко рубленные яйца, майонез, зеленый лук. Общий принцип формирования закуски: на лист лаваша равномерно выложить начинку, свернуть рулет и разрезать на две части.

Блюда для пикника на гриле

Другой вариант закусок – запечь их на гриле. Небольшая домашняя работа понадобится, лучше заранее порезать начинку, разложить по контейнерам и соединить уже перед жаркой.

Фаршированный багет

Разрезать багет вдоль на две части, удалить мякиш. Порезать на небольшие кубики ветчину, болгарский перец, оливки, порубить чеснок с кинзой. Соединить все в емкости, заправить сметаной или майонезом. Выложить начинку в багет, накрыть второй частью и обжарить на гриле с двух сторон.

Рыба на гриле

Скумбрию заранее помыть и убрать внутренности. Перед приготовлением начинить петрушкой, сельдереем, а также тонко порезанными кружками лука и лимона. Можно обжарить рыбу прямо на решетке, а можно обернуть в фольгу и затем запекать с двух сторон на гриле. Время приготовления – 20 минут.

Куриные крылышки на гриле

Приготовить маринад: соус барбекю – 300 мл, жидкий мед – 50 г и соусы Табаско, Вустершир, острая горчица – по 1 ч. ложке каждого ингредиента. Куриные крылышки держать в маринаде полтора-два часа. Затем жарить с двух сторон на решетке гриля.

Блюда и десерты для пикника

Каких-то ограничений по блюдам и десертам для пикника не существует – все зависит от желаний и возможностей, в том числе временных. Можно приготовить дома заранее вкусные фруктовые десерты, испечь пироги, холодные закуски из семги и т.д.. Ранее Zakon.kz публиковал сборник рецептов для пикников.

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Как выбрать место для пикника

Важной составляющей подготовки к пикнику является выбор места. Многое будет зависеть от впечатлений, которые хочется получить от отдыха.

Критерии выбора идеального места

Пикник может стать конечной точкой в путешествии или поездки, которое захотела организовать семья или компания друзей в выходной день. Может быть вариант, когда было решено заехать на пару часов, чтобы пообедать на природе. Иной подход к выбору места понадобится, если есть желание уединиться где-то подальше от глаз и людей в чаще леса или горах. Любой сценарий требует своей локации, но имеет общий подход. Лучше, если рядом будет вода и тень, а место оборудовано необходимыми удобствами и безопасно для всех участников мероприятия.

Лучшие места для пикника в вашем регионе

Парки и заповедники

Самый простой и удобный вариант для пикника – городской парк. Локация прекрасно подходит для ситуации, когда желание устроить пикник возникло внезапно и на большую подготовку нет ни времени, ни желания. Минусом можно считать только популярность места на выходных у горожан. Если хочется уединения, то подойдут заповедник, горы, лес поблизости от города. Можно найти минутку и заранее поехать туда, чтобы выбрать место для пикника на выходных. Выезжать лучше на отдых пораньше, чтобы успеть занять понравившуюся полянку.

Озера и речные берега

Обычно места возле озер и рек очень популярны среди жителей близлежащих населенных пунктов, поэтому придется потрудиться, чтобы найти свободное место с хорошей локацией. Очевидно, что выезд на пикник нужно будет назначить на самое раннее утро.





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Чем заняться на пикнике

Игры и развлечения для всех возрастов

Можно подобрать несколько игр для того, чтобы весело провести время на пикнике. Бадминтон, мини-футбол, волейбол и игра в тарелку-филсби, пожалуй, самые популярные среди спортивного досуга на природе.

Настольные игры

Самое простое для спокойного времяпровождения на природе – взять с собой готовые настольные игры, например, лото, шашки, шахматы и т.д. Еще существуют популярные групповые игры, к примеру, "Крокодил". Ведущий загадывает слово и называет одному из игроков, тот должен показать слово с помощью пантомимы остальным участникам, чтобы те его угадали. Другая старая-добрая игра – в фанты. В шляпку или панаму складываются вещи по одной от каждого участника (заколка, ключи, зажигалка и пр.). Игрок сидит спиной к ведущему и другим участникам, ведущий достает вещицу и спрашивает: что делать этому фанту. Игрок называет: спеть детскую песню, рассказать стишок, мяукнуть три раза и т.д. После того, как задание названо, участник исполняет задание.

Пикник для детей

Детей на пикнике занять просто – они с удовольствием изучают новый для них мир, растения, насекомых и т.д. Если день жаркий, то можно раздать водяные пистолеты – это надолго их увлечет. Есть еще мыльные пузыри, догонялки, жмурки и т.д. Одним словом, занять детей играми на пикнике просто, только нужно немного подготовиться к поездке дома.