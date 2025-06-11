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Финансы

Ущерб на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвращен благодаря работе Антифрод-центра Национального банка

Нацбанк предотвратил ущерб, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 16:32 Фото: Нацбанк РК
Национальный банк Казахстана совместно с АО "Национальная платежная корпорация" подвели итоги первого года работы Антифрод-центра Национального банка, а также представили планы его дальнейшего развития.

По информации Нацбанка, создана платформа обмена данными, к которой подключились банки, платежные и микрофинансовые организации, сотовые операторы, уполномоченные правоохранительные и иные государственные органы. С этой же целью была разработана необходимая законодательная база для обеспечения централизованной системы противодействия мошенничеству.

На сегодня к Антифрод-центру подключено более 200 участников. Только за 10 месяцев работы платформой зарегистрировано свыше 60 тысяч инцидентов. Среди них наиболее распространены случаи телефонного мошенничества (22%), лжеинвестирования денег и операций, связанных с дропперскими карточками(19%). Благодаря работе Антифрод-центра удалось своевременно заблокировать мошеннические транзакции на сумму свыше 2,5 млрд тенге.

Фото: Нацбанк РК

Как отметил руководитель цифровой трансформации – советник председателя Нацбанка Бинур Жаленов, Антифрод-центр продолжит развивать прогнозирование мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта и будет интегрирован с базами данных Генеральной прокуратуры и операторов связи.

"Эффективная борьба с мошенничеством требует экосистемного подхода. За 10 месяцев работы мы выстроили базовый фундамент – платформу оперативного обмена данными и механизм создания общенациональных серых и черных списков. Предстоит запуск новых этапов развития – сессионного и транзакционного Анти-фрода на базе технологий искусственного интеллекта", – отметил Бинур Жаленов.

Фото: Нацбанк РК

В настоящее время вносятся изменения в законодательные и нормативно-правовые акты, расширяется список участников и функционал Антифрод-центра, а также ведется работа по дальнейшей интеграции с государственными информационными базами.

В рамках развития Антифрод-центра в 2025 году запускается пилотный проект по сессионному антифроду. Это позволит выявлять и своевременно блокировать мошенничество до факта совершения платежа или перевода. При этом особое внимание будет уделено вопросам конфиденциальности и безопасности данных. В дальнейшем запланировано внедрение транзакционного антифрода на уровне национальных платежных систем, позволяющего своевременно блокировать мошеннические транзакции на уровне межбанковских операций.

Фото: Нацбанк РК

Также планируется упростить процедуру возврата средств пострадавшим, расширить функционал Антифрод-центра для борьбы с наркоторговлей и незаконным игорным бизнесом.

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Айсулу Омарова
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