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Герб Казахстана лежал перед зданием суда в Талдыкоргане

Валялся на земле здания суда в Талдыкоргане Фото: кадр из видео
В социальных сетях Казахстана появилось видео, на котором перед зданием Жетысуского областного суда в городе Талдыкоргане лежит поврежденный макет Государственного герба Казахстана. В пресс-службе ведомства прояснили ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Замена Государственного герба была произведена на днях, сообщили в пресс-службе Жетысуского областного суда. Руководство департамента поблагодарило неравнодушных граждан, выложивших видео в соцсети, за внимательность.

"В связи с частичными ремонтными работами внутри здания областного суда старый макет герба был вынесен на улицу сегодня и должен был вернуться на склад хранения до конца рабочего дня. Согласно графику списания основных средств, макет старого герба должен быть утилизирован 31 июля т.г. До списания старый макет герба будет храниться в здании суда".Пресс-служба Жетысуского областного суда


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Жетысуская область Талдыкорган
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