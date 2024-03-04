Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Повреждения в зданиях после землетрясения в Алматы прокомментировали специалисты

повреждения, здания, землетрясение, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 15:30 Фото: Zakon.kz
Управление урбанистики и городского планирования Алматы прокомментировало появившиеся в Сети фото и видео разных повреждений внутри и снаружи зданий, появившихся после сильного землетрясения 4 марта, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что повреждения в основном касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.

"Данные повреждения не являются свидетельством нарушения несущих конструкций, поскольку устойчивость отделочных материалов зависит от ряда фактов, таких как качество крепления и самого материала. На сегодняшний день при районных акиматах созданы рабочие группы с составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования", – сказано в сообщении Управление урбанистики и городского планирования Алматы.

При выявлении значительных повреждений из-за землетрясений, списки объектов направляются на проведение последующих обследований сейсмоустойчивости экспертными организациями.

Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Афтершок произошел примерно в 12.55. Алматинцы в соцсетях активно делились последствиями сильных толчков

По итогам внеочередного заседания комиссии по оценке сейсмической ситуации эксперты заверили, что в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности. 

Читайте также

Оперштаб Алматинской области выступил с важным обращением к жителям региона
Оперштаб Алматинской области выступил с важным обращением к жителям региона
Потепление до +15°С обещают казахстанцам
Потепление до +15°С обещают казахстанцам
Паводки-2024: &quot;Казгидромет&quot; выпустил основной прогноз
Паводки-2024: "Казгидромет" выпустил основной прогноз
Ирина Капитанова
Алматы Сильное землетрясение в Алматы Землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Певица
Кристина Орбакайте упала во время концерта
землетрясение в Алмаы, сила, 5 баллов
Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: