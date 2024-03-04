Повреждения в зданиях после землетрясения в Алматы прокомментировали специалисты

Управление урбанистики и городского планирования Алматы прокомментировало появившиеся в Сети фото и видео разных повреждений внутри и снаружи зданий, появившихся после сильного землетрясения 4 марта, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что повреждения в основном касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.



"Данные повреждения не являются свидетельством нарушения несущих конструкций, поскольку устойчивость отделочных материалов зависит от ряда фактов, таких как качество крепления и самого материала. На сегодняшний день при районных акиматах созданы рабочие группы с составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования", – сказано в сообщении Управление урбанистики и городского планирования Алматы.

При выявлении значительных повреждений из-за землетрясений, списки объектов направляются на проведение последующих обследований сейсмоустойчивости экспертными организациями.

Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Афтершок произошел примерно в 12.55. Алматинцы в соцсетях активно делились последствиями сильных толчков.

По итогам внеочередного заседания комиссии по оценке сейсмической ситуации эксперты заверили, что в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности.