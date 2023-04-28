В Минобороны РК прокомментировали передвижение военной техники по Алматы

В Министерстве обороны Казахстана опровергли очередной фейк о "поставке военной техники в Россию", сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяется видео, на котором запечатлена перевозка военной техники. Из сопроводительного комментария следует, что видео было снято в Алматы 26 апреля. Некоторые пользователи предполагают, что таким образом технику поставляют в Россию, пишет Stopfake.kz.

Видео прокомментировали в Министерстве обороны РК.

"Касательно распространяющегося видео о передвижении военной техники в Алматы сообщаем, что на данном видео запечатлено передвижение военной техники из Центрального региона страны в город Алматы после проведения плановых занятий по боевой подготовке. В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", – сообщили в пресс-службе ведомства.

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