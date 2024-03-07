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Законодательство РК

Минобороны РК опровергло информацию о закупке военной продукции для нужд ВСУ

Минобороны РК опровергло информацию о закупке военной продукции для нужд ВСУ, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 19:15 Фото: Минобороны РК
Министерство обороны Казахстана 7 марта опровергло информацию о закупке военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает Zakon.kz.
"Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности", – говорится в заявлении. 

При этом в ведомстве подчеркнули, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.

"Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", – отмечается в сообщении.

Ранее вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев в кулуарах Мажилиса 28 февраля ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли Россия испытывает свои ракеты на территории Казахстана.


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