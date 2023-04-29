В Атырау завершился международный турнир по традиционной стрельбе из лука "Алтын Орда"
Лучники соревновались по различным видам мишеней на дистанции от 30 до 70 метров, передает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.
В мероприятии и церемонии награждения победителей приняли участие заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев и вице-президент - генеральный секретарь Национальной спортивной ассоциации РК Тастанбек Есентаев.
"Дорогие гости и спортсмены, добро пожаловать в Атыраускую область, сегодня здесь объединились 11 государств, все участники блестяще проявили себя в соревнованиях! Мы гордимся, что именно в нашем регионе проходит международный турнир по стрельбе из лука "Алтын Орда", способствующий возрождению исторических традиций. В этой связи главе Атырауской областной федерации "Batu Han zhebesi" Бексултану Марату, инициировавшему проведение конкурса, вручается благодарственное письмо акима Атырауской области. Проведение таких масштабных мероприятий, посвященных возрождению национальных традиций и культуры, будет продолжено", - сказал Ж. Бисембиев.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Вице-президент - генеральный секретарь Национальной спортивной ассоциации РК Тастанбек Есентаев отметил важность проведения этих соревнований.
"У нашего мудрого народа есть прекрасное слово "мерген". Во времена войн и сражений стрельба из лука и искусство меткости считались бесценными качествами. Сегодня стрельба из лука - это большой спорт, который относится к национальным видам. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что развитие национальных видов спорта находится на особом контроле. Он поручил разработать концепцию развития национальных видов спорта, поднять их на уровень олимпийских и провести V Игры кочевников, которые пройдут в стране в следующем году на высоком уровне. Сегодня мы проводим системную работу в этом направлении. На соревнования приехали многие спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья. Я считаю, что это прекрасный показатель организации и проведения турнира, - сказал Тастанбек Кутжанулы.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
По итогам соревнований среди мужчин І место по мишени Пута (70 метров) занял Ынтымак Мурадилулы (Кыргызстан), ІІ место - Бексултан Марат (Казахстан, Атырау), ІІІ место - Бакыт Токтоматов (Кыргызстан). І место среди женщин (60 метров) заняла Динара Жаксылыкова (Казахстан, Астана), ІІ место - Ямбиидончир Баярцецег (Монголия), ІІІ место - Алия Ишмуратова (Россия).
Среди мужчин в среднеазиатском виде мишени (40 метров) І место заняла Аккайя Хаяти (Турция), ІІ место - Бакыт Токтоматов (Кыргызстан), ІІІ место-Рустам Ногойбаев (Кыргызстан). Среди женщин І место заняла Алия Ишмуратова (Россия), ІІ место - Фариза Сабыржан (Казахстан, Астана), ІІІ место - Динара Жаксылыкова (Казахстан, Астана).
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Среди мужчин по мишени Жамбы (30 метров) І место занял Самал Зулпыхаров (Казахстан, Мангистау), ІІ место - Максат Абдикеримов (Казахстан, Шымкент), ІІІ место - Ербол Тапенов (Казахстан, Астана). Среди женщин І место занимают Норсиани Бинти Мохд Hop (Малайзия) ІІ место - Жазира Кузекбай (Казахстан, Астана), ІІІ место - Царица Анжела (Казахстан, Астана), они награждаются медалями, дипломами и денежными премиями.
Отметим, в соревнованиях приняли участие около 150 снайперов из 11 стран, в том числе из Казахстана. Организаторами турнира выступили национальная спортивная ассоциация РК, федерация стрельбы из лука РК и областная федерация традиционной стрельбы из лука "Batu Han zhebesi". Главным спонсором турнира выступил АО "Самрук-Казына", партнером - фонд поддержи спорта "Sportqory".
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области