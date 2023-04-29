ЕК согласовала с пятью странами ограничения на экспорт в ЕС зерна из Украины

ЕК заключила сделку с пятью странами Восточной Европы об украинском зерне. Они обещали отменить запрет на поставки продукции из страны в обмен на €100 млн помощи для фермеров и ограничение экспорта в ЕС из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал в Twitter замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

"ЕК достигла соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией по продовольственной продукции из Украины. Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, предоставление 100 млн евро помощи фермерам пяти стран", — уточнил он.

Ранее источник в ЕК пояснял, что под "исключительными предохранительными мерами", которые намерена была принять Еврокомиссия для помощи фермерам, пострадавшим от затоваривания украинским зерном стран, подразумевалось только введение квот на его ввоз.



Домбровскис также отметил, что в ЕС в будущем могут быть введены дополнительные ограничения на экспорт из Украины по подсолнечному маслу и ряду других видов продукции. Еврокомиссия пообещала "начать расследования", чтобы определить объем ущерба, который неограниченный ввоз этих продуктов наносит европейским производителям.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена ввести запрет на импорт зерна из Украины из-за его избытка в некоторых странах ЕС. Уточняется, что ЕК потребуется согласие Киева на эти меры, чтобы избежать обжалования решения во Всемирной торговой организации.