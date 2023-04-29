Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Качество воды в местах купания Алматы будут проверять ежемесячно

Качество воды в местах купания Алматы будут проверять ежемесячно Фото: Unsplash
Каждый месяц санитарные врачи будут проверять качество воды в водоемах Алматы в тех местах, где организовано массовое купание, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля мегаполиса, замеры будут проводить в 30 открытых водоемах второй категории, передает KazInform.

"Вода будет отбираться ежемесячно с мая по сентябрь на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели". Гаухар Каткенова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы

В соответствии с постановлением акимата Алматы "Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях" в городе определены четыре зоны для массового отдыха на водных объектах.

  • БАК имени Д. Кунаева – пляж "Роща Баума";
  • БАК имени Д. Кунаева – пляж "Зона отдыха "Гульдер";
  • Озеро Сайран: пляж 200 метров в южном направлении от улицы Толе би и пляж 300 метров в южном направлении от улицы Толе би до пирса.

Дефицит воды в регионах. О наполнении казахстанских рек и возможном дефиците питьевой и поливной воды рассказали представители Министерства экологии и природных ресурсов. Как оказалось, наиболее подвержены дефициту воды южные и западные регионы страны.

Читайте также

Диетолог рассказала, какую пользу приносит шашлык для здоровья

Алматинец прятал арсенал оружия на съемной квартире

В Павлодаре розничные торговцы не хотят принимать мобильные платежи

Мария Мельникова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Опубликован гороскоп на следующую неделю
Опубликован гороскоп на следующую неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления