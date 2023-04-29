Качество воды в местах купания Алматы будут проверять ежемесячно
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Каждый месяц санитарные врачи будут проверять качество воды в водоемах Алматы в тех местах, где организовано массовое купание, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля мегаполиса, замеры будут проводить в 30 открытых водоемах второй категории, передает KazInform.
"Вода будет отбираться ежемесячно с мая по сентябрь на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели". Гаухар Каткенова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы
В соответствии с постановлением акимата Алматы "Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях" в городе определены четыре зоны для массового отдыха на водных объектах.
- БАК имени Д. Кунаева – пляж "Роща Баума";
- БАК имени Д. Кунаева – пляж "Зона отдыха "Гульдер";
- Озеро Сайран: пляж 200 метров в южном направлении от улицы Толе би и пляж 300 метров в южном направлении от улицы Толе би до пирса.
Дефицит воды в регионах. О наполнении казахстанских рек и возможном дефиците питьевой и поливной
воды рассказали представители Министерства экологии и природных
ресурсов. Как оказалось, наиболее подвержены дефициту воды южные и
западные регионы страны.
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