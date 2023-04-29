Качество воды в местах купания Алматы будут проверять ежемесячно

Каждый месяц санитарные врачи будут проверять качество воды в водоемах Алматы в тех местах, где организовано массовое купание, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля мегаполиса, замеры будут проводить в 30 открытых водоемах второй категории, передает KazInform.

"Вода будет отбираться ежемесячно с мая по сентябрь на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели". Гаухар Каткенова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы

В соответствии с постановлением акимата Алматы "Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях" в городе определены четыре зоны для массового отдыха на водных объектах.

БАК имени Д. Кунаева – пляж "Роща Баума";

БАК имени Д. Кунаева – пляж "Зона отдыха "Гульдер";

Озеро Сайран: пляж 200 метров в южном направлении от улицы Толе би и пляж 300 метров в южном направлении от улицы Толе би до пирса.

Дефицит воды в регионах. О наполнении казахстанских рек и возможном дефиците питьевой и поливной воды рассказали представители Министерства экологии и природных ресурсов. Как оказалось, наиболее подвержены дефициту воды южные и западные регионы страны.

