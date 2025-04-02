Качество питьевой воды проверяют из-за гибели сайгаков в Жезказгане

Фото: wikimedia/Andrey Giljov

В Жезказгане усилили контроль за качеством питьевой воды. Отбор проб эпидемиологи делают еженедельно. Это связано с массовой гибелью сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24KZ", часть животных находилась на льду Кенгирского водохранилища – основного источника водоснабжения города. По словам специалистов, это может привести к появлению в воде различных инфекций и вредных веществ. Также намерены провести внеплановое хлорирование городской водопроводной системы. "По результатам анализов, как таковых положительных результатов нет. Все в норме. Также хочу отметить, что раньше мы брали только на органолептику. Это получается цветность, мутность, запах. А в этот раз мы включили аммиачную группу. Из туш сайгаков, будь это другое животное, они выделяют аммиак. А этот аммиак является самым ядовитым веществом". Нурбол Жолдыбаев, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Ранее стало известно, что происходит на водохранилищах страны.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: