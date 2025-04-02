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Общество

Качество питьевой воды проверяют из-за гибели сайгаков в Жезказгане

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 07:30 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
В Жезказгане усилили контроль за качеством питьевой воды. Отбор проб эпидемиологи делают еженедельно. Это связано с массовой гибелью сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24KZ", часть животных находилась на льду Кенгирского водохранилища – основного источника водоснабжения города. По словам специалистов, это может привести к появлению в воде различных инфекций и вредных веществ.

Также намерены провести внеплановое хлорирование городской водопроводной системы.

"По результатам анализов, как таковых положительных результатов нет. Все в норме. Также хочу отметить, что раньше мы брали только на органолептику. Это получается цветность, мутность, запах. А в этот раз мы включили аммиачную группу. Из туш сайгаков, будь это другое животное, они выделяют аммиак. А этот аммиак является самым ядовитым веществом".Нурбол Жолдыбаев, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля

Ранее стало известно, что происходит на водохранилищах страны.

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Аксинья Титова
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