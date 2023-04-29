Мадрид-2023: Бублик дал бой топ-теннисисту, Рыбакина снялась с парных игр

Накануне крупный женский и мужской "Мастерс" на грунтовых площадках Мадрида лишился всех лучших казахстанских теннисистов, которые выходили на корты в пятый игровой день, сообщает Zakon.kz.

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По расписанию игровой день Madrid Open-2023 среди казахстанцев начала самая титулованная теннисистка Елена Рыбакина, которая на старте одиночного разряда проиграла россиянке Анне Калинской, а чуть позже она снялась с состязаний парного разряда.

Вслед за ней свои силы испытал Александр Бублик, в соперники которому достался один из фаворитов испанского "Мастерса" – седьмая ракетка планеты Хольгер Руне. Несмотря на титулы и молодой возраст своего оппонента, казахстанец просто так не сдался. Датчанин с трудом вырвал победу в трех партиях – 6:1, 4:6, 7:6 – и прошел в третий круг турнира.

Закончила свои выступления на кортах Мадрида и лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина, которая в дуэте с Тимеа Бабош (Венгрия) уступили М. Костюк (Украина)/Э.Руз (Румыния) – 4:6, 6:4, 10:12.