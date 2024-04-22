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"Мастерс" в Мадриде: Бублик и Шевченко узнали имена первых соперников

Бублик и Шевченко узнали имена первых соперников Фото: KTF
Состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда "Мастерса" в Мадриде. Определились соперники казахстанских теннисистов двух Александров – Шевченко и Бублика, сообщает Zakon.kz.

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Первым оппонентом Александра Шевченко по стартовому раунду стал француз Артур Риндеркнеш (№77 АТР). Ранее игроки не встречались между собой в АТР туре.

Лидер мужской сборной Казахстана Бублик начнет свое выступление в Мадриде со второго круга, где сыграет с немцем Домиником Кёпфером (№54 АТР) или испанцем Роберто Карбальес-Баэна (№68 АТР).

В квалификации "Мастерса" в Мадриде примет участие ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин (№129 АТР) и лидер юниорской сборной Амир Омарханов, для которого это будет дебютный матч "Мастерса".

В первом круге Кукушкин сыграет с аргентинцем Федерико Корией (№89 АТР), которого он уже дважды обыгрывал в очном противостоянии. Омарханов встретится с опытным испанцем Роберто Баутиста-Агутом (№86 АТР).

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