Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы, Атырау и Актобе синоптики обещают повышенное загрязнение воздуха

В Алматы, Атырау и Актобе синоптики обещают повышенное загрязнение воздуха Фото: Unsplash
29 апреля в трех городах Казахстана, по прогнозам синоптиков, будут неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

Как передает Казгидромет, в субботу в Алматы, Атырау и Актобе возможно повышенное содержание вредных веществ в воздухе. Качество воздуха снизится из-за метеорологических условий, передают специалисты.

В такие дни синоптики рекомендуют жителям городов с неблагоприятными метеоусловиями сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

  • Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • Ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В Казахстане растет смертность среди населения из-за грязного атмосферного воздуха. Об этом заявила глава Ассоциации экологических организаций Казахстана на Международной конференции по здравоохранению в Бишкеке.

Читайте также

Обновились суточные данные заболеваемости коронавирусом в Казахстане

Жители Астаны жалуются на затопленные нечистотами подвалы

Качество воды в местах купания Алматы будут проверять ежемесячно

Мария Мельникова
Актобе Алматы Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
На один город меньше станет в Павлодарской области
На один город меньше станет в Павлодарской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления