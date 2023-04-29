В Алматы, Атырау и Актобе синоптики обещают повышенное загрязнение воздуха

29 апреля в трех городах Казахстана, по прогнозам синоптиков, будут неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

Как передает Казгидромет, в субботу в Алматы, Атырау и Актобе возможно повышенное содержание вредных веществ в воздухе. Качество воздуха снизится из-за метеорологических условий, передают специалисты.

В такие дни синоптики рекомендуют жителям городов с неблагоприятными метеоусловиями сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

Ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В Казахстане растет смертность среди населения из-за грязного атмосферного воздуха. Об этом заявила глава Ассоциации экологических организаций Казахстана на Международной конференции по здравоохранению в Бишкеке.

