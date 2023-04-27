Экологи бьют тревогу: в Казахстане растет смертность из-за грязного воздуха

В Казахстане растет смертность среди населения из-за грязного атмосферного воздуха. Об этом заявила глава Ассоциации экологических организаций Казахстана на Международной конференции по здравоохранению в Бишкеке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Соловьева отметила, что воздействие на здоровье от загрязненного воздуха может включать затруднение дыхания, одышку, кашель, астму, ухудшение существующих респираторных, сердечных заболеваний и рак легких.



По последнему исследованию Всемирного банка, загрязнение воздуха только в четырех областях Казахстана – Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской ежегодно вызывает:

1 016 новых случаев хронического бронхита;

2 040 госпитализаций;

40 400 обращений за скорой медицинской помощью;

2 848 преждевременных смертей;

2 665 смертей от сердечно-легочных заболеваний;

183 смертей от рака легких.

"Ущерб из-за воздействия загрязненного воздуха на здоровье населения, по данным 2011 года, составил: в Алматы 486 млн долларов, Павлодаре – 181 млн долларов, Усть-Каменогорске – 157 млн долларов, Темиртау – 154 млн долларов. Республиканский ущерб из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха, составляет 2,5 млрд долларов ежегодно", – сказала Айгуль Соловьева.

По мнению эксперта, предоставление населению качественной и достоверной экологической информации должно стать одним из основных направлений политики в области охраны окружающей среды.

За последние пять лет стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в Алматы, Астане, Караганде, Жезказгане и Темиртау. К слову, шахтерская столица Казахстана оказалась на 23-м месте в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Индекс загрязнения воздуха в Караганде составил 77,8.