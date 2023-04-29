Обновились суточные данные заболеваемости коронавирусом в Казахстане

По данным Минздрава, за сутки в Казахстане зарегистрировали 62 случая заражения COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Коронавирусной пневмонией за сутки заразились 6 казахстанцев.

По состоянию на 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1252 человека (–1 097+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 155 пациентов, амбулаторно – 1097.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 1 пациент;

в состоянии крайней степени тяжести – 0;

на аппарате ИВЛ – 0.

Предыдущие данные несильно отличаются от сегодняшних. 28 апреля по стране выявили 61 случай заражения COVID-19.