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Обновились суточные данные заболеваемости коронавирусом в Казахстане

Обновились суточные данные заболеваемости коронавирусом в Казахстане Фото: pixabay
По данным Минздрава, за сутки в Казахстане зарегистрировали 62 случая заражения COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Коронавирусной пневмонией за сутки заразились 6 казахстанцев.

По состоянию на 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1252 человека (–1 097+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 155 пациентов, амбулаторно – 1097.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 1 пациент;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0;
  • на аппарате ИВЛ – 0.

Предыдущие данные несильно отличаются от сегодняшних. 28 апреля по стране выявили 61 случай заражения COVID-19.

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