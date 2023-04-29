Товарооборот между Казахстаном и США вырос почти на 40%

Товарооборот между Казахстаном и США в прошлом году вырос почти на 40% и составил $3,1 млрд. Об этом заявили на встрече премьер-министра РК Алихана Смаилова и посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма, сообщает Zakon.kz.

При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на $800 млн



Вместе с тем США занимают одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в РК.

Так, в прошлом году приток американских инвестиций вырос почти в 2 раза и превысил $5,1 млрд. Это соответствует допандемийным рекордным уровням.

Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. На сегодня в РК успешно осуществляют деятельность более 900 совместных предприятий.

"Как и прежде, мы настроены на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами по всей повестке широкоформатного взаимодействия", — сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь Дэниел Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов.



"Мы хотим укрепить показатели по инвестициям и увеличить двусторонний торговый оборот. Компании США заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий, а также сферы транспорта", — сказал Дэниел Розенблюм.

Он добавил, что порядка 20 американских компаний, представляющих большой спектр секторов, планируют сформировать деловую бизнес-миссию и посетить Казахстан летом текущего года.