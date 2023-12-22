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Что обсудил Токаев с послом США в Казахстане

Что обсудил Токаев с послом США в Казахстане Фото: akorda.kz
22 декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма, сообщает Zakon.kz.

Из сообщения Акорды следует, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы развития двусторонних отношении между Казахстаном и Соединенными Штатами, а также актуальные темы глобальной и региональной безопасности.

Как подчеркнул президент Касым-Жомарт Токаев, казахско-американское сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая вопросы безопасности, устойчивого развития, климатическую повестку и гуманитарные связи.

Что обсудил Токаев с послом США в Казахстане

Фото: akorda.kz

Глава государства назвал экономическое взаимодействие движущей силой двусторонних отношений и отметил необходимость расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в рамках деятельности Совета по привлечению инвестиций.

Участники встречи обсудили возможности расширения контактов в таких сферах, как торговля, транспорт, логистика, "зеленая" энергетика, экология, горнодобывающая промышленность.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев встречался с послом США в Казахстане Дэниелем Розенблюмом 14 ноября 2022 года. Подробности по ссылке.

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