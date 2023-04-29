"Самрук-Қазына" обеспечит жителей Алматы чистой энергией

Об этом сообщил глава Фонда Нурлан Жакупов на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым.

"Провели с акиматом Алматы конструктивные переговоры о совместной работе для модернизации энергетики города. Отрадно видеть полное понимание и готовность коллег синхронизировать усилия. Мы будем инвестировать в создание новых газовых, гидро- и ветростанций в регионе. Акимат пообещал оказать нам полное содействие", - сказал Нурлан Жакупов.

Фото: "Самрук-Қазына"

По его словам, сейчас "Самрук-Қазына" реализует сразу несколько проектов для улучшения качества жизни людей в мегаполисе. Например, планируется перевести с угля на газ алматинские ТЭЦ, чтобы снизить загрязнение воздуха в городе и окрестностях и покрыть растущее энергопотребление. Одной из тем переговоров с акиматом стало подведение коммуникаций к новым объектам. Чтобы они смогли снабжать граждан энергией и теплом, в черте города нужно провести новые газопроводы, теплоцентрали, линии электропередачи. Фонд и акимат договорились действовать сообща для скорейшего переоформления земель под коммуникации и начала работ.

Фото: "Самрук-Қазына"

"Такой масштабный проект может реализовать только крупный холдинг, такой как "Самрук-Қазына", где есть и энергетическая, и газовая компании, и оператор ЛЭП. Уверен, весь город ждет этого с нетерпением", - сказал Нурлан Жакупов.

По его словам, за последние годы уже сделано многое для развития электрических сетей Алматы. Построены 38 подстанций и электрических сетей, что позволило создать вокруг города кольцо, объединив опорные подстанции KEGOC и узловые подстанции "АЖК".

Фото: "Самрук-Қазына"

Нурлан Жакупов лично посетил ТЭЦ-2 в Алматы, которую планируется перевести на газ. По словам менеджера, "фактически новые газовые электростанции будут созданы рядом с действующими угольными, а угольные затем будут законсервированы".

"Строительство новых электростанций - крайне масштабный и дорогостоящий проект. В этой связи Фонд усиленно привлекает инвестиции со всего мира, ведь новые энергомощности составляют основную часть приоритетных проектов "Самрук-Қазына". Группа компаний Фонда косвенно субсидирует экономику ежегодно на более чем 1 трлн тенге. Это сумма, которая нашими компаниями портфельными либо берется в убыток ниже себестоимости, либо на которую реализуются услуги ниже рыночной стоимости. То есть более 1 трлн тенге группа ежегодно недополучает и таким образом косвенно субсидирует экономику", - добавил менеджер.

Важная роль в проекте отведена национальной компании QazaqGaz. Для своевременной модернизации ТЭЦ необходимо подвести газ, а также построить газопроводную инфраструктуру на объекте. Помимо этого, QazaqGaz также реализует проекты по популяризации компримированного природного газа (КПГ) в качестве газомоторного топлива. Развитие инфраструктуры для реализации КПГ поможет также снизить дефицит дизельного топлива в стране. В свою очередь, отказ от дизельного топлива в пользу КПГ позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу.