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Токаев принял участие в столичном субботнике

Токаев принял участие в субботнике Фото: Акорда
В рамках экологического месячника "Жасыл Астана" президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы, сообщает Zakon.kz.

В ходе субботника Глава государства побеседовал с волонтерами и студентами.

"Казахстан – наш общий дом. И мы должны содержать наш дом в чистоте. Необходимо сажать деревья и убирать улицы. Это наш священный гражданский долг. У нас нет другой страны. Призываю всех быть ответственными гражданами. Я благодарю вас всех, особенно волонтеров", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Участники субботника посадили 2 саженца сосны и 39 саженцев липы.


Также главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы

По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений — саженцев различных деревьев и кустарников.

Также будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.

"Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны", - говорится в сообщении Акорды.

Также в субботнике принял участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

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