Токаев посадил дерево на столичной аллее "Улытау"

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в столичной аллее "Улытау", сообщает Zakon.kz.

Данную акцию также поддержали волонтеры, представители организации "Ассамблея жастары", активная научная, креативная, творческая, спортивная молодежь, участники предстоящих V Всемирных игр кочевников, члены Президентского молодежного кадрового резерва, сообщили в Акорде.

Фото: Акорда

В ходе мероприятия высадили 430 саженцев липы.

В ходе субботника глава государства побеседовал с молодежью и отметил важность формирования культуры экологии и бережного отношения к природе.

Фото: Акорда

"Безусловно, благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, то есть сегодня вышел, а завтра забыл. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Мы должны заботиться о нашем общем доме – Казахстане. Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты, в качестве гостя или инвестора. Но, прежде всего, это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни. Это вопрос не только нашей столицы или крупных городов, он касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи. Я верю в нашу молодежь", – сказал Токаев.

Также он отметил, что всем необходимо следовать принципу верховенства закона и порядка, а также призвал к решительной борьбе с вандализмом.

"Мы должны гордиться своей страной. Бережно относиться ко всему, будь это улица, двор или подъезд. Решительно бороться с вандалами. Я уже говорил, что с ними будем поступать жестко и по закону. А то где-то натворят дел, а потом просят прощение. Порядок должен быть в стране. Мы должны соблюдать законы".

Глава государства также осмотрел Ботанический сад и выразил благодарность жителям, участвующим в общегородском субботнике, и работникам коммунальных предприятий столицы.

На субботнике президенту презентовали план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы.

Фото: Акорда

Аким столицы Женис Касымбек сообщил, что в этом году планируется высадить 1,1 млн зеленых насаждений, из них 35 тыс. – в городе, 200 тыс. сеянцев – вокруг зеленого пояса Астаны.

Кроме того, будет продолжена работа по благоустройству 170 общественных пространств. В частности, предусмотрено улучшение набережной Есиль и Акбулак, территории Триатлон парка, Дворца мира и согласия, ЭКСПО.

Фото: Акорда

По словам акима, в прошлом году был принят устав озеленения столицы, в котором предусмотрены гарантийные обязательства на высаженные зеленые насаждения в течение трех лет, а также приоритетность посадки крупномерных деревьев и многолетних растений.

Главе государства также рассказали о плане развития Аллеи Тысячелетия и подготовке к предстоящим Всемирным играм кочевников.

Накануне, 26 апреля, Токаев подписал закон о присвоении имен легендарных воинов-героев степеням ордена "Айбын".