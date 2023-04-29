Почти 25 тысяч человек участвовали в субботнике на территории районов Есиль и Нура в Астане

В рамках экологического месячника 24,5 тысяч человек участвовали в субботнике на территории районов Есиль и Нура 29 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Есильского района в рамках экологического месячника в субботнике участвовали представители учреждений образования, культуры, здравоохранения, сотрудники государственных учреждений и административных зданий, расположенных на территории районов.

"24,5 тысяч человек приняло участие в общегородском субботнике на территории районов Есиль и Нура. Всего в рамках эко-месячника планируется посадка более 2 000 хвойных и лиственных пород деревьев (сосна, ясень, береза, смородина, лиственница и тд.), дополнительно, согласно совместного проекта с урбанистами города, запланирована посадка еще порядка 9 000 деревьев, 150 тысяч кустарников, 8 тысяч живой изгороди, многолетних цветов по пр. Мангилик Ел, Туран, а также в аллеях, парках и общественных пространствах районов". акимат Есильского района

Фото: Zakon.kz

В уборке участвовали сотрудники более 500 субъектов малого и среднего бизнеса, 103 строительных организаций, а также 350 ОСИ и 65 КСК, жители жилых комплексов, жилых массивов. Проведены работы по уборке мусора, побелке бордюров, покраске ограждений, заборов, промывке витрин, окон, замене и промывке рекламных банеров и вывесок, скосу сорной растительности, прополке брусчатого покрытия.

Фото: Zakon.kz

Один из участников субботника, представитель АО "Финансовый центр" Ануар Амангельдиев поделился настроением.

Фото: Zakon.kz

"Отличное настроение, погода супер. Каждый раз выходим, каждый квартал происходят субботники. Выходим постоянно полным составом. Такие субботники обязательно нужны. Вы же видите, здесь нас никто не заставляет, добровольно выходим. Наш коллектив хочет вносить какую-то лепту в чистоту и порядок города. Чувствуем эту ответственность. Каждый раз добровольно выходим, убираемся. Этот наш участок, видите, какой чистый. Потому что мы до этого уже убирались. Это очень важно передавать молодежи. Показывать пример. Ведь Астана - это наш любимый город, наш общий дом. Не только акимат должен стимулировать, каждый человек должен чувствовать эту ответственность". Ануар Амангельдиев

Сотрудница Национальной академии образования им. Ы.Алтынсарина Анар Тастанова считает, что такие субботники важны не столько для города, сколько для самих жителей.

Фото: Zakon.kz

"Во-первых, это сплачивает коллектив. Во-вторых, ты понимаешь, что вносишь какую-то лепту в благоустройство своего любимого города. И, посмотрите, весна, тепло, прекрасное настроение - почему бы не поработать?" Анар Тастанова





Фото: Zakon.kz

"Это нужно для чистоты нашего города. Мы за то, чтобы она всегда был чистым, опрятным, чтобы радовал глаз не только жителей, но и гостей. С нашей организации 100% пришли на субботник. Я уже восьмой год выхожу на субботник". сотрудник Института раннего развития детей Минпросвещения Олжас Кенжеахметов

В субботнике также задействованы 700 рабочих и 250 единиц техники подрядных организаций аппарата, порядка 200 сотрудников коммунальных служб города. Дополнительно привлечено более 50 единиц погрузочной техники и 70 самосвалов. Промывается дорожное полотно, ограждения, заборы, очищается прибордюрная часть, пешеходные тротуары и "островки безопасности", идут работы по ликвидации несанкционированных свалок.

Фото: Zakon.kz

Всех участников субботника обеспечили шанцевыми инструментами – граблями, лопатами, а также перчатками и мешками для сбора мусора. Усиленные работы по санитарной очистке, озеленению, ремонту, восстановлению элементов благоустройства продолжатся на протяжении всего экологического месячника.

Также в столичном субботнике принял участие и Токаев.