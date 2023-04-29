В ЗКО объем инвестиций за текущий период 2023 года вырос на 25,8%

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, объем инвестиций в основной капитал за первый квартал текущего года вырос на 25,8% и составил 97,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Во всех районах области, за исключением Чингирлауского и г. Уральска, наблюдается рост показателей. В Жанибекском районе показатель достиг 630 млн тенге, Бокейординском вырос в 8 раз – 304,4 млн тенге, Таскалинском в 4,1 раза – 227,2 млн тенге. Хорошие показатели и в других районах: в Жангалинском вырос в 6,4 раза – 521,9 млн тенге, Акжаикском в 5,4 раз – 1,5 млрд тенге, Теректинском в 3,8 раза – 2,4 млрд тенге, районе Бәйтерек в 1,7 раза – 5,4 млрд тенге, Казталовском на 46,7% – 525,1 млн тенге, Каратобинском на 31,3% – 373,5 млн тенге, Сырымском на 29,8% – 253,1 млн тенге, и в Бурлинском на 27,8% – 71,3 млрд тенге.



На текущий год по нашей области запланированный объем целевого индикатора составил 575,2 млрд тенге. В планах реализация 164 проектов на общую сумму 76,9 млрд тенге, 54 из них нацелены на открытие 1430 новых рабочих мест на сумму 47,5 млрд тенге.

Фото: акимат ЗКО

По словам акима области Наримана Турегалиева, иностранные инвестиции участвуют в формировании рыночной экономики страны и являются стратегическим приоритетом в развитии экономики региона.

Фото: акимат ЗКО

"В текущем году ожидается рост привлечения инвестиций в основной капитал на 105,2% или 527 млрд тенге. Индекс объема промышленного производства составил 117,1% или 67,3 млрд тенге. Что касается сельскохозяйственного производства, то продуктивность снизилась в районе Бәйтерек – на 1,2%, Бурлинском районе – на 3,7%, Уральске – на 2,4%. Объем строительных работ составил 24 млрд тенге или 103,9%, причем они ведутся повсеместно, за исключением областного центра (41,4%), где также наблюдается низкий показатель и по инвестициям в основной капитал (83,9%). В Чингирлауском районе этот показатель еще ниже (79,1%)", – отметила руководитель областного управления стратегии и экономического развития Бибигуль Конысбаева.

Основными причинами не освоения средств являются следующие: подрядчик не предоставляет своевременно акты о выполнении работ, промышленные производители не поставляют товары в срок, затягивается конкурсная процедура и т.д.

Глава региона дал поручения руководителям управлений и ведомств, акцентируя внимание на случаях незавершенного жилищного строительства, затянувшегося дорожного ремонта, оснащения учебных кабинетов и установки камер видеонаблюдения, постановки на учет техники, оборудования и поголовья скота, приобретенных в лизинг и кредит через АО "Аграрная кредитная корпорация", "КазАгроФинанс".