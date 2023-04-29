Турецкий самолет расстреляли при попытке приземлиться в Судане

Уличные бои и стрельба угрожают перемирию в Судане. Несмотря на трехдневное продление соглашения, турецкий эвакуационный самолет был обстрелян при попытке приземлиться, сообщает Zakon.kz.

Самолет направлялся в Судан для эвакуации граждан Турции, пишет The Guardian.

С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием, что приводит к жертвам среди мирного населения и может повлечь гражданскую войну.

Суданские вооруженные силы, лояльные генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану, и их соперник, военизированная группировка Сил оперативной поддержки, обвинили друг друга в инциденте, который произошел на авиабазе Вади-Сейдна, в 12,5 км к северу от Хартума на западном берегу реки Нил.

В свою очередь Силы быстрого реагирования (RSF) также неоднократно обвиняли Суданские вооруженные силы (СВС) в нарушении соглашения о прекращении огня, утверждая, что они нарушили перемирие авиаударами и артиллерийским огнем.

Глава RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, более известный как Хемедти, заявил Би-би-си, что не будет вести переговоры, пока боевые действия не прекратятся, отметив, что они не хотят разрушать Судан.

Между тем Министерство обороны Турции подтвердило инцидент, не возложив на него вину.

"По нашему эвакуационному самолету С-130 был открыт огонь из легкого оружия", – говорится в сообщении, добавив, что самолет благополучно приземлился. "Хотя среди наших сотрудников нет пострадавших, на самолете будут проведены необходимые проверки". Министерство обороны Турции

Стоит отметить, что Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля. Управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля.

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