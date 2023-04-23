Что происходит в Судане

С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием, что приводит к жертвам среди мирного населения, и может повлечь гражданскую войну. Что известно о состоянии страны к этому часу читайте на сайте Zakon.kz.

Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля. Управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля.

По данным информационного агентства Al Jazeera, с начала боевых действий погибло более 400 человек и более 3500 получили ранения.

Сообщалось о почти полном отключении интернета в Судане, поскольку продолжались боевые действия между Вооруженными силами Судана (СВС) и военизированной группировкой Сил оперативной поддержки (СОП), несмотря на объявление обеими сторонами 72-часового перемирия.

Франция заявляет, что начала эвакуацию своих граждан и дипломатического персонала из Судана, где боевые действия между соперничающими силами идут уже вторую неделю, сообщило министерство иностранных дел.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон приостанавливает операции в своем посольстве в Судане, поскольку американские военные эвакуируют сотрудников американского правительства из Хартума.

Напомним, с 15 апреля в Судане начались ожесточенные бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (SRF/спецназ).