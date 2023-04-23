Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что происходит в Судане

Что происходит в Судане: погибли более 400 человек Фото: freepik
С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием, что приводит к жертвам среди мирного населения, и может повлечь гражданскую войну. Что известно о состоянии страны к этому часу читайте на сайте Zakon.kz.

Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля. Управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля.

По данным информационного агентства Al Jazeera, с начала боевых действий погибло более 400 человек и более 3500 получили ранения.

Сообщалось о почти полном отключении интернета в Судане, поскольку продолжались боевые действия между Вооруженными силами Судана (СВС) и военизированной группировкой Сил оперативной поддержки (СОП), несмотря на объявление обеими сторонами 72-часового перемирия.

Франция заявляет, что начала эвакуацию своих граждан и дипломатического персонала из Судана, где боевые действия между соперничающими силами идут уже вторую неделю, сообщило министерство иностранных дел.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон приостанавливает операции в своем посольстве в Судане, поскольку американские военные эвакуируют сотрудников американского правительства из Хартума.

Напомним, с 15 апреля в Судане начались ожесточенные бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (SRF/спецназ).

Читайте также

В Мексике подожгли палатки в которых жили мигранты

Официант поджег ресторан во время подачи еды в Мадриде

11-летняя девочка в Риддере залезла на дерево высотой 8 метров

Редакция Zakon.kz
Южный Судан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
Гроза и сильный ветер ожидаются во многих регионах Казахстана
Гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления