Чтобы город легче дышал – жители района Сарыарка посадили сотни деревьев

В столичном районе Сарыарка экоактивисты, неравнодушные горожане и представители администрации вышли на субботник и посадку деревьев в парке Коктал, передает Zakon.kz.





Экологическая акция началась строго по расписанию, в 9 часов утра. На территории парка Коктал в одноименном жилом массиве собрались более тысячи человек. Женщины и мужчины, пенсионеры и молодежь пришли, чтобы посадить деревья. Они убирали прошлогоднюю траву и мусор, выбирали подготовленные саженцы в специальных «корзинках», размещали их в ямках согласно плану новых аллей и засыпали питательным грунтом.





Фото: Zakon.kz





Главный специалист отдела коммунального хозяйства акимата района Сарыарка Жансеит Тынбаев рассказал, что в этот день коллективы предприятий и организаций, владельцы бизнеса и активные горожане провели уборку на территории всего района.





Фото: Zakon.kz

"Сегодня сажаем березы, сосны, ели, липы и ясени. Деревья у нас из питомника "Зеленстроя", потому что этот питомник расположен вблизи Астаны, почвенный состав тот же, деревья приживаются и адаптированы к нашему климату. Нужно больше деревьев, чтобы город легче дышал". Жансеит Тынбаев

Представитель районной администрации отметил, что уже четвертый год участвует в организации субботников, и ежегодно активность горожан растет.

О том, как астанчане стали приходить на субботники семьями, вместе с дедушками, бабушками, внуками и правнуками, рассказала член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте по г. Астане Баян Тойкебаева.

"Такие субботники очень важны для укрепления наших семейных ценностей. Люди сюда приходят семьями, вместе заботятся о защите природы, об озеленении города. Это большой важный пример для наших детей. Я помню, как субботники были "обязаловкой", принудительным мероприятием. А сегодня астанчане подходят к таким акциям более осознанно". Баян Тойкебаева

Фото: Zakon.kz

В субботнике принимали участие и бизнесмены, и волонтеры, и спортсмены. Чемпионка мира по пара дзюдо Акмарал Науатбек приехала в парк прямо с соревнований. Буквально вчера она взяла "серебро" на чемпионате Азии в Астане.

"Очень рада приглашению на субботник. Раньше не было возможности принять участие, график тренировок плотный, а также мы бываем на соревнованиях и сборах в других городах. В этот раз получилось поучаствовать, очень интересно здесь, это уже как спортивное состязание, челлендж, кто больше деревьев посадит, мы вот уже четвертое сажаем". Акмарал Науатбек

Фото: Zakon.kz

К субботнику присоединились и члены городского маслихата. Депутат Бауыржан Смаилов поделился радостным настроением.

"Депутаты вместе со своими избирателями участвуют сегодня в большом общем деле, мы убираем, сажаем деревья. Очень полезно поработать физически на свежем воздухе, это дает энергию, эмоциональное удовольствие. Мы все хотим, чтобы наш город был чище и краше". Бауыржан Смаилов





Фото: Zakon.kz

Новые идеи и предложения озвучил 12-летний активист Артем Смирнов, которого в городе знают как "маленького акима". Он заявил, что субботник нужен для того, чтобы каждому астанчанину в городе хорошо жилось. А вот для привлечения молодежи, по мнению юного активиста, стереотипные методы не работают.

"Все-таки на субботник больше приходит представителей старшего поколения. Молодежи это не очень интересно, они больше хотят в телефонах посидеть. Думаю, просто напрямую призывать молодежь смысла нет, не сработают призывы. Нужно говорить на их языке, может быть, организовать какие-то раздачи призов, маленьких недорогих подарков. Надо создать такую ситуацию, чтобы молодежь сама задумалась и поняла: а ведь правда, получается, что если мы не будем убирать свою планету, она может погибнуть!" Артем Смирнов

Фото: Zakon.kz

Немалую долю участников экологической акции составляли волонтеры и члены Ассамблеи народа Казахстана. С удовольствием присоединились к общей работе представитель кыргызского этнокультурного объединения АНК г. Астаны Алтынай Кадекова и ее друзья.

"Субботники – это очень полезно, чем чаще проводим их, тем чище будет город. И каждый горожанин может прийти и принять участие, сделать город лучше". Алтынай Кадекова

Фото: Zakon.kz

В субботнике в районе Сарыарка, по данным акимата, приняли участие более 12 500 человек. В парке Коктал участники экоакции высадили 600 деревьев.