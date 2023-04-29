Около 300 деревьев высадили в Петропавловске во время субботника

В Петропавловске провели очередной субботник. С граблями и метлами на уборку территории вышли общественники, предприятия и организации города, а также неравнодушные жители, сообщает Zakon.kz.

Они привели в порядок скверы, парки, дворы и улицы, а также высадили около 300 деревьев в парке Победы и в сквере Магжана Жумабаева.

Фото: акимат Петропавловска

"Нам приятно работать сегодня в парке и делать его красивее. Мы рады, что горожане и гости Петропавловска будут гулять здесь и видеть эти красивые деревья, которые мы посадили. Такие субботники сплачивают нас. К тому же работа на свежем воздухе полезна для здоровья", – рассказывает депутат областного маслихата Максат Кудратуллаев.

Также в парке Победы провели восстановление гранитных плит на мемориальных досках, расположенных на центральной аллее, покраску флагштоков и лавочек, замену урн и поврежденного брусчатого покрытия.

Фото: акимат Петропавловска

С 8 апреля в Петропавловске еженедельно проводятся субботники и чистые четверги в парках, скверах и на улицах города. За это время на полигон вывезено 2800 кубометров мусора. Еженедельно было задействовано не менее 10 единиц техники.

"В настоящее время выполнены работы по очистке прибордюрной части дорог с вывозом мусора и грязи объемом 3400 кубометров, покраске бордюра на протяженности 90,5 км. Ведется ежедневная работа по поливке и мойке улиц. Механизированной уборкой улиц с самовывозом охвачено 350 тысяч квадратных метров. Произведена мойка бордюра на протяжении 30,4 км по улицам города", – сообщают в пресс-службе акима г. Петропавловска.

Фото: акимат Петропавловска

Также в Петропавловске ведутся работы по помывке остановочных павильонов и вывозу несанкционированных свалок. На полигоны было вывезено 1700 кубометров мусора с нелегальных свалок. Работы по благоустройству города будут продолжены.