События

Тысячи алматинцев вышли на субботник и высадили сотни деревьев

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 17:46 Фото: акимат Алматы
Сегодня, 11 октября 2025 года, в Южной столице состоялся масштабный субботник, сообщает Zakon.kz.

В рамках очередного сезонного этапа экологической программы "Таза Қазақстан" были определены участки для посадки деревьев, проведена уборка улиц, общественных пространств, парков, скверов, прибрежных зон и водоемов с привлечением волонтеров, молодежи, широкой общественности, деятелей культуры и спорта.

Фото: акимат Алматы

Основные санитарные мероприятия прошли в Парке "Дружба". Данная локация была выбрана неслучайно, жители часто обращались с просьбой провести субботник именно здесь.

Фото: акимат Алматы

Эко-активист Евгений Мухамеджанов также принял участие в очистительных мероприятиях, попутно представив свои проекты по обработке второсырья.

"Мы рассказываем людям о реальной экологии, что нужно взять за привычку каждый день сортировать отходы. Необходима комплексная работа, надо вовлекать горожан в интересные интерактивы и экологизировать все мероприятия", – сказал Евгений Мухамеджанов.

Фото: акимат Алматы

Пришел на акцию и Аманжан Енсебайулы, заслуженный деятель культуры РК, ветеран Казахского радио. Он отметил, что благоустройство Алматы – долг каждого горожанина.

"Республиканская программа "Таза Қазақстан" – это конкретный шаг, направленный на то, чтобы сделать Алматы еще более комфортным и привлекательным. Эта инициатива является олицетворением уважительного отношения к природе и окружающей среде. Наши предки говорили: "Не топчи, не срывай траву". Данное наследие играет особую роль в формировании экологической культуры. Особенно важно воспитывать у молодежи правильное отношение к красоте, чистоте и культуре. Такие субботники я оцениваю как школу воспитания", – говорит Аманжан Енсенбайулы.

Стоит отметить, что по итогам общегородского субботника было высажено порядка 1 тыс. деревьев и 3 тыс. кустарников. Собрано и вывезено 8 тыс. тонн мусора. Всего приняли участие свыше 13 тыс. человек и задействовано 350 ед. техники.

Айсулу Омарова
