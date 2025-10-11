Тысячи алматинцев вышли на субботник и высадили сотни деревьев
В рамках очередного сезонного этапа экологической программы "Таза Қазақстан" были определены участки для посадки деревьев, проведена уборка улиц, общественных пространств, парков, скверов, прибрежных зон и водоемов с привлечением волонтеров, молодежи, широкой общественности, деятелей культуры и спорта.
Фото: акимат Алматы
Основные санитарные мероприятия прошли в Парке "Дружба". Данная локация была выбрана неслучайно, жители часто обращались с просьбой провести субботник именно здесь.
Фото: акимат Алматы
Эко-активист Евгений Мухамеджанов также принял участие в очистительных мероприятиях, попутно представив свои проекты по обработке второсырья.
"Мы рассказываем людям о реальной экологии, что нужно взять за привычку каждый день сортировать отходы. Необходима комплексная работа, надо вовлекать горожан в интересные интерактивы и экологизировать все мероприятия", – сказал Евгений Мухамеджанов.
Фото: акимат Алматы
Пришел на акцию и Аманжан Енсебайулы, заслуженный деятель культуры РК, ветеран Казахского радио. Он отметил, что благоустройство Алматы – долг каждого горожанина.
"Республиканская программа "Таза Қазақстан" – это конкретный шаг, направленный на то, чтобы сделать Алматы еще более комфортным и привлекательным. Эта инициатива является олицетворением уважительного отношения к природе и окружающей среде. Наши предки говорили: "Не топчи, не срывай траву". Данное наследие играет особую роль в формировании экологической культуры. Особенно важно воспитывать у молодежи правильное отношение к красоте, чистоте и культуре. Такие субботники я оцениваю как школу воспитания", – говорит Аманжан Енсенбайулы.
Стоит отметить, что по итогам общегородского субботника было высажено порядка 1 тыс. деревьев и 3 тыс. кустарников. Собрано и вывезено 8 тыс. тонн мусора. Всего приняли участие свыше 13 тыс. человек и задействовано 350 ед. техники.