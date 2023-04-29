Около 300 новых деревьев появилось в Президентском парке Астаны

Представители дипломатического и депутатского корпусов, маслихата, совета ветеранов, партийцы, активная молодежь и неравнодушные жители Алматинского района Астаны приняли участие в посадке елей, сосен, берез и ив в Президентском парке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Это субботнее утро для некоторых жителей Астаны выдалось довольно активным. Деловые костюмы они сменили на удобную одежду для работы на свежем воздухе. К 9 часам на входе в Президентский парк собрались представители дипломатического и депутатского корпусов, маслихата, совета ветеранов, партийцы, активная молодежь и неравнодушные жители Алматинского района Астаны.

Как рассказал заместитель акима района Алматы столицы Мухамедияр Кожекенов, в рамках весеннего месячника и общегородского субботника организована посадка зеленых насаждений – елей, берез, сосен, ив и других саженцев.

"По району у нас четыре локации, где активно высаживают деревья. Это возле 70-й школы запланировано посадить более 200 деревьев. Там мы сажаем деревья по просьбе жителей. Кроме того, более 300 деревьев запланировано в сквере в районе ул. Храпатого, где ЖК "Городской романс". Еще запланирована посадка на проспекте Аблайхана, от проспекта Момышулы до проспекта Кошкарбаева". Мухамедияр Кожакенов





Фото: Zakon.kz

Также в Президентском парке по плану – высадка порядка 300 насаждений. Замакима района указал на особое значение этой экологической акции.



"Самое главное, мы считаем, что такие мероприятия прививают подрастающему поколению и наши жителям понимание того, что необходимо прилагать усилия для развития столицы, увеличивать количество зеленых насаждений. Это в последующем скажется на нашей экологии". Мухамедияр Кожакенов

Своим мнением о важности субботника для будущего поделилась посол Великобритании в Казахстане г-жа Кэти Лич. В Англии люди обожают природу и бережно относятся к ней. Она отметила, что Астана является молодым городом, поэтому работа по озеленению очень необходима.

"Астана – это новый, молодой город, и очень важно, чтобы мы все участвовали в его озеленении. Сегодня я рада участвовать в этом. Это очень важно для будущего столицы. Когда я впервые приехала сюда, то заметила, что очень много запланировано мест, где будут парки, деревья. Через 10-20 лет тут будет очень хорошо, поэтому сегодня надо думать о будущем". Кэти Лич





Фото: Zakon.kz

По ее словам, в прошлом году в Великобритании реализовывали очень большой проект по созданию новых лесов, по посадке деревьев.



"У нас очень активное гражданское общество. Я сама являюсь членом организации, которая поддерживает природу и сохраняет ее. В Казахстане тоже есть такой проект. Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что 2 млн деревьев будет высажено по всему Казахстану". Кэти Лич

Представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур ван Дизен обратил внимание, что сегодня среди представителей посольств и международных организаций, других участников мероприятия очень много молодежи.

"Для меня, как представителя ЮНИСЕФ, очень радостно видеть, что молодежь заботится об охране окружающей среды. Дети должны расти в здоровой окружающей среде, и для этого особенно важно озеленение. Поэтому для меня очень важно быть здесь, поддержать дипломатический клуб в том, чтобы сделать Астану – столицу этой страны – более зеленой". Артур ван Дизен





Фото: Zakon.kz

Он считает, что особо ценно стремление молодых людей сделать свой город лучше и красивее.



"Действительно, современная молодежь интересуется и активно участвует в том, что касается охраны окружающей среды, судьбы нашей планеты. И я уважаю ту страсть, которую проявляет молодежь в экологических инициативах, в формировании здоровой окружающей среды. И сегодня одно из практических решений в этом, если мы будем действовать вместе, мы действительно можем достичь более здорового будущего для всех нас". Артур ван Дизен

Представитель ЮНИСЕФ назвал Астану городом климатических вызовов и подчеркнул, что в таких условиях очень большую роль будет играть для экологии масса зеленых насаждений.

"Астана – это город с климатическими вызовами, с очень сухим жарким летом и холодной зимой. И здесь, в этом непростом пространстве, мы сегодня создаем зеленые аллеи". Артур ван Дизен





Фото: Zakon.kz

Исполнительный секретарь района Алматы города Астаны партии Amanat Игорь Несен сажает деревья в городе на протяжении 15 лет. По его мнению, это вклад в будущее столицы.



"Каждый год мы высаживаем деревья в парках, скверах, вдоль дорог, чтобы город был чистым, зеленым. На протяжении 15 лет мы сажаем. Например, я участвовал в посадке напротив футбольного стадиона "Астана Арена", в Индустриальном парке, около Дворца мира и согласия, в парке "Жеруйык" на проспекте Момышулы, вокруг ЕНУ, спорткомплекса "Казахстан", вдоль улицы Мангелик ел, когда там не было еще даже зданий. Когда проходишь по улице, то видишь, насколько они выросли, и это так вдохновляет. Вроде бы час-два потрудился, а через 10 лет это большие деревья, которые делают чистым воздух в нашем городе. Это нужное дело". Игорь Несен

Студент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, активист молодежного крыла "Жастар рухы" партии Amanat Арыслан Сайлауденов, несмотря на свои 17 лет, тоже не впервые участвует в субботнике.



"Нас попросили поучаствовать, и мы не отказались сделать добро и еще хорошо провести время. Потому что кто если не мы? Молодежь должна развивать свой город". Арыслан Сайлауденов

На посадку деревьев и уборку прошлогодней травы и мусора в Президентском парке ушло около нескольких часов. Участники дружно работали лопатами, собирали граблями мусор, носили землю, воду, поливали саженцы и радовались прекрасной солнечной погоде.

Фото: Zakon.kz

По данным акимата Алматинского района города Астаны, участие в субботнике приняли 16 тысяч человек. В целом за месяц на территории района будет посажено 2,5 тыс. зеленых насаждений, а в течение года – более 10 тыс.