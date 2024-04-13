Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 300 тысяч жителей Алматинской области приняли участие в акции "Таза Казахстан"

акция, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 18:30 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Жители Алматинской области приняли участие в республиканской экологической акции "Таза Казахстан", где с активной поддержкой акима региона они приступили к очистке пляжей, парков и скверов, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники государственных учреждений и других организаций также присоединились к этой инициативе, продемонстрировав единство в стремлении улучшить экологическую ситуацию в области.

акция, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 18:30

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В парковой зоне города Конаев посажены молодые саженцы.

акция, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 18:30

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"В республиканской акции "Таза Қазақстан" приняли участие более 300 тыс. человек. А именно, порядка 250 тыс. жителей области, 18 700 человек из местных исполнительных и центральных государственных органов, 28 тыс. человек от предприятий и организаций. Призываю каждого жителя области принять участие в столь масштабной экологической акции и внести свою лепту в чистоту города и области в целом", – отметил Марат Султангазиев.
акция, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 18:30

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В ходе субботника аким области встретился с жителями четвертого и седьмого дачных массивов. Провел беседу и выслушал чаяния жителей, поднимавших вопросы газо- и водоснабжения, ремонта дорог.

акция, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 18:30

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Жители дач высказали благодарность акиму области за проводимую эффективную работу, открытость и близость к народу. В ходе встречи поднимались вопросы касательно земельных участков, транспорта, школ и детских садов. Все вопросы выслушаны главой региона и жителям даны четкие разъяснения.

Читайте также

река
Гидрологический прогноз на неделю предоставили синоптики
вода, кран
В Петропавловске начали подавать питьевую воду
гроза
Грозу и шквальный ветер прогнозируют в Казахстане 14 апреля
Елена Беляева
Султангазиев Марат Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: