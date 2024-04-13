Более 300 тысяч жителей Алматинской области приняли участие в акции "Таза Казахстан"
Сотрудники государственных учреждений и других организаций также присоединились к этой инициативе, продемонстрировав единство в стремлении улучшить экологическую ситуацию в области.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В парковой зоне города Конаев посажены молодые саженцы.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
"В республиканской акции "Таза Қазақстан" приняли участие более 300 тыс. человек. А именно, порядка 250 тыс. жителей области, 18 700 человек из местных исполнительных и центральных государственных органов, 28 тыс. человек от предприятий и организаций. Призываю каждого жителя области принять участие в столь масштабной экологической акции и внести свою лепту в чистоту города и области в целом", – отметил Марат Султангазиев.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В ходе субботника аким области встретился с жителями четвертого и седьмого дачных массивов. Провел беседу и выслушал чаяния жителей, поднимавших вопросы газо- и водоснабжения, ремонта дорог.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Жители дач высказали благодарность акиму области за проводимую эффективную работу, открытость и близость к народу. В ходе встречи поднимались вопросы касательно земельных участков, транспорта, школ и детских садов. Все вопросы выслушаны главой региона и жителям даны четкие разъяснения.