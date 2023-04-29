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Клава Кока подарила своим родителям квартиру в Москве

Клава Кока купила родителям квартиру в Москве Фото: из страницы в instagram
Популярная певица и видеоблогер Клава Кока сделала дорогой подарок родителям – она купила им квартиру в Москве, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила на своей странице, опубликовав в личном блоге кадры подписания договора. Певица призналась, что это было главной мечтой и целью в ее жизни.

"Сегодня я купила большую квартиру своей семье! Принимаем поздравления! Для меня это было главной мечтой и целью по жизни, я просто не верю. У нас будет прописка", – поделилась Кока.

Ранее певица говорила о желании завести семью и детей. Однако материнство является для нее сложной темой. Кока призналась, что пока не может родить по некоторым своим причинам.

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