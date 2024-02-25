Стал известен райдер Клавы Коки

Популярная российская певица и видеоблогер Клава Кока указала в своем райдере требование предоставить ей шофера мужского пола со стажем вождения не менее 6 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ural Mash, исполнительница хочет, чтобы ее встречали в VIP-зале аэропорта, при этом обязательно должна присутствовать охрана, а класс машины должен быть не ниже Mercedes S. Звезда просит, чтобы ее разместили в люксовом номере, для команды артистки подойдут и стандартные комнаты. При этом на питание свиты звезды необходимо выделять не менее 45 тыс. рублей (около 218 тыс. тенге) в день.

Также сообщается, что Кока попросила в гримерке поддерживать комфортную температуру в районе +22 градусов. Из закусок – бастурма, хамон и лосось. Кроме того, артистка просит предоставить батончики и шоколадные ломтики. Цена за выступление артистки – 5 млн рублей (более 24 млн тенге) в Москве и немного выше в регионах.

Ранее сообщалось, что Клава Кока подарила своим родителям квартиру в Москве.

