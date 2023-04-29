Важные погодные явления по Казахстану на 30 апреля

В "Казгидромет" предоставили прогноз погоды и штормовое предупреждение по Казахстану на 30 апреля. В разных областях страны ожидаются ветры с порывами 15-25 м/с, грозы на юге и в горах, а также туман на севере и западе, в центре и севере республики ожидаются заморозки, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 30 апреля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке, востоке республики пройдут дожди, на юге, юго-востоке с грозами. А на большей части РК с вторжение Северного антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, на севере- туман, на юге –пыльная буря.

Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, на севере Костанайской областей ожидаются заморозки 1-7 градусов, на поверхности почвы заморозки в Карагандинской, Улытауской областей до 1-3 градусов.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 30 апреля

На западе, севере Атырауской области ожидается юго-восточный ветер, порывы которого днем достигнут скорости 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза днем. При этом ветер будет северо-западный, а при грозе порывы достигнут 15-20 м/с.

В городах Алматы и Конаев также ожидаются грозы 30 апреля днем, а ветер будет северо-западный с порывами 15-20 м/с.

В Акмолинской области днем 30 апреля ожидается северо-восточный ветер, а на севере и востоке области - северный, с порывами 15-18 м/с.

В ночное и утреннее время на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, а днем на большей части области ветер будет северным или северо-западным с порывами 15-20 м/с.

В городе Петропавловск также ожидается ветер северный или северо-западный с порывами 15-20 м/с днем 30 апреля.

В Абайской области ожидается северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с ночью на севере и западе области, а днём на всей области, кроме юга, и на юге области ветер будет дуть со скоростью 23-28 м/с.

В городе Семей также ожидается северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с 30 апреля.

В горах Туркестанской области днём 30 апреля ожидается гроза. На севере области в это время ожидается пыльная буря. Ветер будет западный, но днём на севере, западе и в горных районах области он перейдёт на северо-восточный и будет достигать 15-20 м/с.

В городе Туркестан также ожидается ветер западный с переходом на северо-восточный и порывами до 15-20 м/с днём.

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточного направления. На юге, востоке области порывы до 15-20 м/с.

Ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с на юге и востоке Карагандинской области.



В центре Мангистауской области днем ожидается юго-восточный ветер, который позже перейдет на юго-западный с порывами 15-20 м/с.

На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается северо-западный ветер с порывами до 25 м/с. В г. Усть-Каменогорск днем 30 апреля ожидается северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

В центре и на севере Кызылординской области днем ожидаются порывистые ветры северо-восточного направления до 15-20 м/с и пыльные бури.

Днем на юге и в горных районах Жетысуской области возможны грозы. На севере и востоке области ожидается ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер порывы могут достигать 25 м/с.

Ночью и утром на севере и западе Павлодарской области возможен туман. Днем на большей части области ожидается ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с.

В городе Павлодар ожидаются заморозки от 1 до 3 градусов ночью, а днем ветер будет северо-западный с порывами 15-20 м/с.

В горных районах и на юге Жамбылской области ожидается гроза 30 апреля днем и в течение суток 1 мая. На севере области ожидается пыльная буря. Ветер будет дуть северо-восточным на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области со скоростью 15-20 м/с.

В Таразе 30 апреля днем также ожидается гроза. В течение 30 апреля и 1 мая днем ветер будет дуть северо-восточным, с порывами скорости 15-20 м/с.

В каких областях ожидаются заморозки

30 апреля - 2 мая на севере Актюбинской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

30 апреля - 2 мая на севере Костанайской области ночью ожидаются заморозки 3 градуса.

30 апреля - 3 мая в Акмолинской области ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов.

30 апреля на севере, западе Павлодарской области, 1 - 3 мая на большей части области ночью ожидаются заморозки 2-7 градусов.

30 апреля - 3 мая на севере, востоке Улытауской области ночью ожидаются заморозки 3 градуса.

30 апреля - 2 мая на севере Карагандинской области, 3 мая на большей части области ночью ожидаются заморозки 2-7 градусов.

30 апреля - 3 мая в Астане ночью ожидаются заморозки до 3-5 градусов.