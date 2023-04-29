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Законодательство РК

На 15 % подорожает бытовой газ в Казахстане

На 15 % подорожает бытовой газ в Казахстане Фото: freepik
Минэнерго РК подготовили приказ, утверждающий предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке страны. Согласно проекту, предельные оптовые цены на товарный газ увеличатся в среднем на 15%, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время средняя розничная цена на газ для населения в Казахстане составляет 22,06 тенге/м3. При увеличении предельных оптовых цен на 15%, розничные цены для населения в Казахстане вырастут в зависимости от региона на 1,1 до 3,87 тенге/м3 (без учета НДС), со средним ростом в 2,7 тенге/м3 (без учета НДС).

"Повышение предельных оптовых цен на товарный газ связано с увеличением себестоимости поставок, снижением производства газа с 33,1 млрд м3 в 2019 году до 27,8 млрд м3 в 2022 году, и увеличением потребления на внутреннем рынке с 15 млрд м3 в 2019 году до 19,3 млрд м3 в 2022 году".Министерство энергетики РК

Проект приказа предусматривает установление предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке в период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года. Цены будут установлены для каждой области, города республиканского значения и столицы, с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов.

Согласно законодательству Республики Казахстан, повышение предельных оптовых цен не должно превышать 15% в течение одного календарного года.

Утверждение документа запланировано не позднее 15 мая в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении".

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