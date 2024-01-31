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Законодательство РК

В Казахстане цены на товарный газ будут расти в течение года

В Казахстане цены на автогаз будут расти больше за год Фото: freepik
Минэнерго подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что проект нормативного правового акта, предусматривающий утверждение предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, не может предусматривать увеличение уровня предельной цены оптовой реализации товарного газа по сравнению с текущим уровнем более чем на 20% в среднеарифметическом значении по республике в течение одного календарного года.

Ранее необходимость ежегодного повышения оптовых цен товарного газа была утверждена не более чем на 15%.

Как поясняется, согласно протоколу заседания Энергетического совета при Президенте РК от 16 января 2024 года, было принято решение по установлению 20% ограничения повышения оптовых цен товарного газа в течение одного года.

"Ввиду ограниченности ресурсной базы, увеличения спроса товарного газа у потребителей, а также активной газификации страны и с учетом ввода новых крупных потребителей, необходимо достижение безубыточности реализации газа на внутреннем рынке к 2026 году", – говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем уточняется, что предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки вне товарных бирж, устанавливаются и действуют на всей территории республики в разрезе областей, городов республиканского значения и столицы, а также для отдаленных районов (200км) от областного центра, городов республиканского значения и столицы с учетом на налога на добавленную стоимость для автогазозаправочных станций и промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 февраля.

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