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Цены на популярные криптовалюты на 29 апреля

Цены на популярные криптовалюты на 29 апреля Фото: pxhere
В материале представлен курс популярных криптовалют на 19 марта, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 29 276,8 $; изменения за 24 часа: +0,07%.

Эфириум (ETH): 1 897,18 $; изменения за 24 часа: -0,71%.

Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

BNB (BNB): 322,71 $; изменения за 24 часа: +0,50%.

USD Coin (USDC): 0,9992 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,080958 $; изменения за 24 часа: +0,71%.

Binance USD (BUSD): 0,9996 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 29 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 453.39 тенге.

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