Русский дом в Алматы проведет 9 Мая "Бессмертный полк" в онлайн-формате
Пресс-служба представительства Россотрудничества в Казахстане сообщила об этом в субботу.
Организаторы призывают всех желающих до 6 мая направить информацию о своих героях на электронный адрес Русского дома, включая фото, ФИО, годы жизни, звание, место службы, место призыва или место боевых действий, а также сведения о месте погибшего.
Трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк" будет осуществлена 9 мая в социальных сетях Русского дома в Алматы.
Организаторы целью акции считают сохранение памяти о каждом бойце и передачу ее будущим поколениям.
Ранее Минобороны Казахстана сообщило, что военный парад в этом году не будет проводиться из-за экономии средств. Кроме того, в Казахстане проживает 237 ветеранов Великой Отечественной войны, которые, по информации Министерства труда и социальной защиты населения, к 9 мая получат выплаты в размере не менее 1,5 млн тенге.