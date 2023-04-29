Русский дом в Алматы проведет 9 Мая "Бессмертный полк" в онлайн-формате

9 мая в честь Дня Победы Русский дом в Алматы проведет акцию "Бессмертный полк" в онлайн-формате, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба представительства Россотрудничества в Казахстане сообщила об этом в субботу.

Организаторы призывают всех желающих до 6 мая направить информацию о своих героях на электронный адрес Русского дома, включая фото, ФИО, годы жизни, звание, место службы, место призыва или место боевых действий, а также сведения о месте погибшего.

Трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк" будет осуществлена 9 мая в социальных сетях Русского дома в Алматы.

Организаторы целью акции считают сохранение памяти о каждом бойце и передачу ее будущим поколениям.

Ранее Минобороны Казахстана сообщило, что военный парад в этом году не будет проводиться из-за экономии средств. Кроме того, в Казахстане проживает 237 ветеранов Великой Отечественной войны, которые, по информации Министерства труда и социальной защиты населения, к 9 мая получат выплаты в размере не менее 1,5 млн тенге.