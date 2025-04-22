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Мир

В нескольких регионах России "Бессмертный полк" пройдет онлайн в 2025 году

памятное шествие Бессмертный полк, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 17:57 Фото: kremlin.ru
Традиционное шествие "Бессмертного полка" в Российской Федерации будет проводиться в смешанном формате, сообщает Zakon.kz.

В нескольких регионах РФ памятная акция будет проведена онлайн, шествие отменили из соображений безопасности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елену Цунаеву.

По информации российских СМИ, в некоторых городах Московской области заявили, что шествия по улицам не будет. Такое решение уже приняли в Балашихе, Одинцово, Железнодорожном и Жуковском.

От очного формата проведения мероприятия отказались также в Краснодарском крае и Тульской области.

Как сообщает сетевое издание "116.ру", "Бессмертный полк" в Казани снова пройдет онлайн. Городские власти третий год подряд отказываются от очного формата шествия. Традиционная акция здесь в последний раз проходила в 2022 году. До этого акция также проводилась онлайн два года из-за пандемии коронавируса.

По информации KP.RU, власти Новосибирска еще не приняли решение о формате проведения "Бессмертного полка". Однако уже точно известно, что 9 Мая 2025 года виртуальный "Бессмертный полк" проведет Новосибирская государственная филармония.

О формате проведения акции "Бессмертного полка" в столице – Москве – пока не сообщалось. 

Напомним, в 2024 году в России "Бессмертный полк" не стали проводить в очном формате по соображениям безопасности.

Вместо шествия организаторы предложили несколько вариантов участия в памятной акции. Например, каждый мог написать пост в социальных сетях с рассказом об участнике Великой Отечественной войны или поставить его фото на аватарку своей страницы. Также можно было напечатать портрет ветерана на одежде, разместить снимок на стекле автомобиля и на других средствах передвижения.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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