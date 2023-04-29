Скопление людей на границе Казахстана и Узбекистана обсуждают в соцсети

Фото: скриншот видео

В соцсетях опубликовали видео о том, что на пограничном пункте "Тажен" в Мангистауской области скопилось большое количество людей, сообщает Zakon.kz.

В пограничной службе РК рассказали "Ладе", что пограничный пункт "Тажен" работает. Между тем, люди действительно хлынули большим потоком. Как уточняется, они следуют в Россию на трудоустройство. "Собралось порядка 150 человек. На данный момент проходит усиление. До вечера все граждане благополучно пересекут границу", – отметили в сообщении. Ранее сообщалось, что Токаев ратифицировал Соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы. Читайте также В Уральске пассажирский автобус попал в аварию В Экибастузе планируют объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера

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