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Законодательство РК

Скопление людей на границе Казахстана и Узбекистана обсуждают в соцсети

граница Фото: скриншот видео
В соцсетях опубликовали видео о том, что на пограничном пункте "Тажен" в Мангистауской области скопилось большое количество людей, сообщает Zakon.kz.

В пограничной службе РК рассказали "Ладе", что пограничный пункт "Тажен" работает.

Между тем, люди действительно хлынули большим потоком. Как уточняется, они следуют в Россию на трудоустройство.

"Собралось порядка 150 человек. На данный момент проходит усиление. До вечера все граждане благополучно пересекут границу", – отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что Токаев ратифицировал Соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы.

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