Скопление людей на границе Казахстана и Узбекистана обсуждают в соцсети
Фото: скриншот видео
В соцсетях опубликовали видео о том, что на пограничном пункте "Тажен" в Мангистауской области скопилось большое количество людей, сообщает Zakon.kz.
В пограничной службе РК рассказали "Ладе", что пограничный пункт "Тажен" работает.
Между тем, люди действительно хлынули большим потоком. Как уточняется, они следуют в Россию на трудоустройство.
"Собралось порядка 150 человек. На данный момент проходит усиление. До вечера все граждане благополучно пересекут границу", – отметили в сообщении.
Ранее сообщалось, что Токаев ратифицировал Соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы.
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