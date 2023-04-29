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Законодательство РК

В Актюбинской области полицейские нашли подростков, избивших толпой сверстников

рация Фото: Zakon.kz
28 апреля в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, где группа молодых людей избивает своих сверстников, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками полиции региона установлено, что в городе Алга несколько подростков, разъезжая на Niva, встретили на улице своих сверстников и беспричинно избили.

"Участники инцидента установлены и доставлены в ОП, где с ними и их родителями проведена профилактическая беседа", – говорится в сообщении.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство".


Авто, принадлежащее родителям одного из задержанных, отправлено на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя.

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