В Актюбинской области полицейские нашли подростков, избивших толпой сверстников
Фото: Zakon.kz
28 апреля в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, где группа молодых людей избивает своих сверстников, сообщает Zakon.kz.
Сотрудниками полиции региона установлено, что в городе Алга несколько подростков, разъезжая на Niva, встретили на улице своих сверстников и беспричинно избили.
"Участники инцидента установлены и доставлены в ОП, где с ними и их родителями проведена профилактическая беседа", – говорится в сообщении.
В отношении задержанных начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство".
Авто, принадлежащее родителям одного из задержанных, отправлено на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя.
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