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Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя

Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя Фото: pixabay
Родные сбитого на светофоре 16-летнего подростка, который скончался на месте от травм, избили виновника аварии, сообщает Zakon.kz.

В Алматы 16-летний подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля проехал на красный свет и сбил юношу. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии, передает AstanaTV.

Очевидцы случившегося рассказали, что родные погибшего подростка избили водителя автомобиля и разбили его машину. В полиции завели уголовное дело.

"Водитель водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование начато по статье 345 части 3 уголовного кодекса РК". Салтанат Азирбек, официальный представитель полиции Алматы

В школе-интернате Семея подросток 15 лет поперхнулся во время приема пищи. До приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался. Заведено уголовное дело.

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