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Смог в Костанайской области объяснили спасатели

улица Фото: pixabay
На территории Курганской области, приграничной с Костанайской областью, на сегодняшний день имеются два действующих природных пожара, сообщает Zakon.kz.

По информации оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях по Курганской области РФ, пожары уже локализованы.

"В районе города Курган горит лес на предварительной площади 10 га. С 28 апреля в районе города Варгаши горит степной массив на предварительной площади 20 га и лес на предварительной площади 103 га, ветер северо-восточный, скорость 4-5 м/с, температура +13", – цитирует alau.kz пресс-службу ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области на бывшем заводе загорелся битум.

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Костанайская область
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