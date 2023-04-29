Смог в Костанайской области объяснили спасатели
Фото: pixabay
На территории Курганской области, приграничной с Костанайской областью, на сегодняшний день имеются два действующих природных пожара, сообщает Zakon.kz.
По информации оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях по Курганской области РФ, пожары уже локализованы.
"В районе города Курган горит лес на предварительной площади 10 га. С 28 апреля в районе города Варгаши горит степной массив на предварительной площади 20 га и лес на предварительной площади 103 га, ветер северо-восточный, скорость 4-5 м/с, температура +13", – цитирует alau.kz пресс-службу ДЧС.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области на бывшем заводе загорелся битум.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ