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Фируза Шарипова одержала третью победу в ММА

бокс Фото: Instagram/sharipova_firuza
Казахстанка Фируза Шарипова одержала третью победу в ММА, сообщает Zakon.kz.

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Шарипова выступила на турнире по смешанным единоборствам Octagon 44, который проходит в Алматы, где победила россиянку Илону Бондаренко (1-0). Этот поединок в легчайшем весе был рассчитан на три раунда, но не продлился всю отведенную дистанцию: Шарипова выиграла техническим нокаутом в первом раунде – ей потребовалось всего 13 секунд.

Для Фирузы Шариповой эта победа стала третьей в ММА, в то время как ее соперница потерпела первое поражение.

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