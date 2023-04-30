Казахстанка Фируза Шарипова одержала третью победу в ММА, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".

Шарипова выступила на турнире по смешанным единоборствам Octagon 44, который проходит в Алматы, где победила россиянку Илону Бондаренко (1-0). Этот поединок в легчайшем весе был рассчитан на три раунда, но не продлился всю отведенную дистанцию: Шарипова выиграла техническим нокаутом в первом раунде – ей потребовалось всего 13 секунд.

Для Фирузы Шариповой эта победа стала третьей в ММА, в то время как ее соперница потерпела первое поражение.