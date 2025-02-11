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Спорт

Женская команда Казахстана по керлингу одержала третью победу на Азиаде

Женская команда Казахстана по керлингу одержала третью победу на Азиаде, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 19:01 Фото: НОК РК
Женская команда Казахстана по керлингу 11 февраля одержала третью победу на Азиатских играх в Харбине, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, наши керлингистки уверенно обыграли сборную Катара. Противостояние завершилось со счетом 11:2 в пользу нашей сборной.

На данный момент в активе команды три победы при двух поражениях.

Также сегодня, 11 февраля, свой матч провела и мужская команда. Однако выиграть у Южной Кореи не удалось. Соперники забрали игру со счетом 12:2.

10 февраля женская сборная Казахстана по керлингу победила соперниц из Тайбэя. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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