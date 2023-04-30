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В Астане начали бороться с комарами

обработка от комаров Фото: УВП Астаны
Управлением охраны окружающей среды и природопользования города Астаны начаты обследования водоемов и заболоченных местностей на наличие личиночной формы комара, мероприятия проводятся с участием научного сопровождения, передает официальный сайт столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Обследование всех временных и постоянных водоемов помогает выявить комаров на всех стадиях развития, что в свою очередь позволяет вести с ними эффективную борьбу.

Вместе с этим для борьбы с летной формой комаров будут осуществляться противогнусные мероприятия в парках, скверах, жилых массивах.

В течение сезона мероприятия будут проводиться в ночное время с 21:00 до 04:00, жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности:

  • Ограничить посещения обрабатываемой местности;
  • Закрывать окна при обработке.
"Данные дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы. Для проведения дезинсекционных работ на территории города будут использованы механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах специально оборудованная лодка", – отметили в управлении.

Отмечается, что для проведения обработок будут использованы дезинсекционные препараты, разрешенные к применению на территории РК и стран ЕАЭС, в соответствии с утвержденными методическими указаниями.

Как уточняется, в текущем году для дезинсекционных мероприятий против личиночной стадии в водоемах будут использованы безвредные для фауны и флоры препараты биологического происхождения.

Для масштабных дезинсекционных мероприятий, кроме технического оборудования, привлечены 100 профессиональных дезинфекторов.

Ранее в ВОЗ предупредили о возможных эпидемиях из-за комаров.

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