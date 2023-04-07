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В ВОЗ предупредили о возможных эпидемиях из-за комаров

насекомые Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в связи с изменением климата расширяется ареал комаров Aedes aegypti, являющихся переносчиками лихорадки денге, вирусов чикунгуньи и зика, сообщает Zakon.kz.

Как пишет france24, специалисты ООН встревожены быстрым распространением насекомых. По их мнению, распространение данного вида комаров может привести к новым массовым вспышкам эпидемий. Отмечается, что за 20 лет число случаев заболеваний выросло с полумиллиона до 5,2 млн. При этом случаи инфицирования были зафиксированы в 29 новых странах, где Aedes aegypti появились совсем недавно.

Уточняется, что наиболее тревожным эксперты сочли расширяющееся географическое распространение заболеваний, о которых сообщается все южнее в Северной и Южной Америке, а также в северном полушарии, включая ряд европейских стран.

"Количество комаров и этих болезней с изменением климата увеличивается по высоте и широте", – заявил представитель ВОЗ по борьбе с денге и арбовирусом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на странице в Twitter поздравил ВОЗ с 75-летием.

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