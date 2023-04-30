Умер легенда советского спорта, выдающийся гимнаст Юрий Королев

В возрасте 60 лет скончался девятикратный чемпион мира заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев, сообщает Zakon.kz

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".

Причины смерти в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России не уточнили.

Юрий Николаевич Королев - двухкратный абсолютный чемпион мира, четырёхкратный чемпион мира в отдельных видах многоборья. Также он трижды становился чемпионом мира в командном первенстве, пятикратным чемпионом Европы в отдельных видах многоборья, девятикратным победителем первенств СССР. Его достижения занимают достойное место в истории советской гимнастики. Уникальность Королева в том, что он демонстрировал великолепную технику во всех упражнениях - от брусьев до опорного прыжка.

После завершения спортивной карьеры Юрий Николаевич получил звание судьи международной категории, работал в Европе, судил Олимпиаду в Пекине.До последнего времени тренировал спортсменов во Владимирской ДЮСШОР имени Толкачёва. Его воспитанник Дмитрий Баркалов стал абсолютным чемпионом России.