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Умер легенда советского спорта, выдающийся гимнаст Юрий Королев

Умер легенда советского спорта, выдающийся гимнаст Юрий Королев Фото: vk.com/club4153493
В возрасте 60 лет скончался девятикратный чемпион мира заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев, сообщает Zakon.kz

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Причины смерти в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России не уточнили.

Юрий Николаевич Королев - двухкратный абсолютный чемпион мира, четырёхкратный чемпион мира в отдельных видах многоборья. Также он трижды становился чемпионом мира в командном первенстве, пятикратным чемпионом Европы в отдельных видах многоборья, девятикратным победителем первенств СССР. Его достижения занимают достойное место в истории советской гимнастики. Уникальность Королева в том, что он демонстрировал великолепную технику во всех упражнениях - от брусьев до опорного прыжка.

После завершения спортивной карьеры Юрий Николаевич получил звание судьи международной категории, работал в Европе, судил Олимпиаду в Пекине.До последнего времени тренировал спортсменов во Владимирской ДЮСШОР имени Толкачёва. Его воспитанник Дмитрий Баркалов стал абсолютным чемпионом России.

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