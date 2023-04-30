Столичные врачи спасли 15-летнюю девушку с синдромом Рапунцель

В Астане успешно прооперировали 15-летнюю пациентку из Атырауской области с так называемым "синдромом Рапунцель", передаёт Zakon.kz.

Как сообщили в Многопрофильной городской детской больнице №2 девочка жаловалась на периодические боли в животе и рвоту после приёма пищи. Сначала родители обратились в поликлинику, где их дочери провели процедуру ФГДС, затем поставили диагноз и направили в столичную клинику, где ее прооперировал главный внештатный детский хирург Астаны Ринат Байгиреев.

По информации МГДБ №2, в больницу поступил ребёнок с трихобезоаром желудка. Названный в честь сказочной героини Рапунцель, этот синдром считается крайне редким заболеванием, при котором человек заглатывает волосы. В результате большое количество скопившихся в желудке спутанных волос приводит к образованию трихобезоара, или "волосяной опухоли", постепенно "закупоривая" желудок и вызывая его непроходимость.

Фото: Instagram.com/qkba2astana/

Согласно научным данным, 70 процентов пациентов с синдромом Рапунцель составляют женщины моложе двадцати лет.

Женские пряди обычно длиннее мужских, и их волосы задерживаются на слизистой оболочке желудка. Опухоль увеличивается в объёмах по мере того, как ребенок заглатывает волосы, и они скапливаются в неперевариваемую массу.

Медики отмечают, что существует множество теорий, объясняющих появление у пациентов симптомов трихофагии. Например, детский негативизм, как средство борьбы со стрессом или хроническое недоедание.

Трихофагия и пикацизм (извращение аппетита и неконтролируемое желание к поеданию несъедобных предметов) встречается у людей с острой нехваткой железа в организме. В некоторых описанных наукой случаях синдрома Рапунцель выдёргивание и поедание волос прекратились после принятия пациентом железосодержащих препаратов или прохождения курса лечения от целиакии. При исключении потенциальных причин данного недуга необходима обязательная комплексная помощь психолога.

В большинстве случаев хирургическое вмешательство остается единственным эффективным методом единовременного извлечения волосяной опухоли и восстановления проходимости желудочно-кишечного тракта.